Un écran à la Bourse de New York, le 10 novembre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Coqueluche des investisseurs ces dernières années, le secteur de l'intelligence artificielle (IA) fait désormais grimacer à Wall Street, rattrapé par une cascade d'inquiétudes sur ses dépenses vertigineuses et sa capacité à transformer ses promesses en profits.

Vendredi, l'indice Nasdaq - qui rassemble les valeurs technologiques à la Bourse de New York - a dégringolé de 5,28 % et ainsi effacé tous ses gains engrangés depuis le début de l'année.

"Les marchés étaient euphoriques" à propos de l'IA jusqu'à récemment, mais "l'on assiste actuellement à une réévaluation massive" de cet état d'esprit, relève auprès de l'AFP Steve Sosnick, analyste financier pour la plateforme Interactive Brokers.

Les "Sept Magnifiques" (Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Nvidia et Tesla), locomotives du marché, ont vu leur capitalisation boursière cumulée fondre de plus de 4.000 milliards de dollars en un mois et demi, selon un calcul de l'AFP à partir des données de Bloomberg. Une somme supérieure au produit intérieur brut (PIB) de la France.

"La bulle IA s'est déjà dégonflée (...) cela s'est passé au ralenti", va jusqu'à affirmer Adam Sarhan, à la tête de la plateforme financière MarketTerminal.com, interrogé par l'AFP. "Reste à savoir jusqu'où la correction ira."

La trajectoire des indices boursiers n'est jamais linéaire, même en période de marché haussier. Mais les coups durs se sont multipliés dernièrement.

Effets "midterms" et Nvidia

Les élections de mi-mandat aux États-Unis début novembre "ont véritablement marqué un tournant, car elles nous ont montré que les électeurs américains n'étaient pas favorables à l'intelligence artificielle", juge M. Sosnick.

Lors d'une série de scrutins locaux, les Américains ont massivement voté pour restreindre ou interdire l'implantation de centres de données, infrastructures essentielles au développement de l'IA.

Un écran de télévision affiche des informations concernant Nvidia dans la salle des marchés de la Bourse de New York (NYSE), le 16 novembre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Pour les concepteurs de puces électroniques, dont les coûteux produits équipent ces installations, la crainte est que les débouchés se tarissent. D'autant que Washington a aussi annoncé de nouvelles restrictions à l'exportation des puces afin d'éviter qu'elles tombent entre les mains de la Chine.

Le plus important acteur des semi-conducteurs, Nvidia, a aussi été sévèrement sanctionné ces derniers jours par le départ de son patron historique, Jensen Huang, sur fond de scandale mêlant relations extraconjugales, soupçons d'espionnage et contrebande de puces.

Pour Wall Street, il s'agit d'une suite de déconvenues, le secteur des puces étant le seul à s'avérer rentable dans l'IA, avec des bénéfices vertigineux.

Un délai "absurde"

Le lancement de ChatGPT par OpenAI à la fin de 2022 a donné le coup d'envoi de la vague de l'intelligence artificielle, qui s'est ensuite transformée en tsunami boursier.

Très vite, "le boom des investissements dans l'IA est passé d'une histoire technologique prometteuse à une véritable exubérance des marchés financiers", à coups de milliards de dollars injectés dans le développement de la technologie, rappelle Stephen Innes, gérant de SPI Asset Management.

Une affiche Anthropic devant le Nasdaq Marketsite, avant l’introduction en bourse (IPO) de l’entreprise d’intelligence artificielle, le 19 novembre 2026 à New York ( AFP / Leonardo MUNOZ )

Néanmoins, "à mesure que les besoins en capitaux augmentaient, nous avons vu les opérateurs commencer à s'interroger sur la rentabilité de tous ces investissements, à se demander si tout cet argent était dépensé à bon escient…", relate M. Sosnick. Il estime toutefois "absurde" que ces réflexions soient arrivées si tardivement.

Dans le même temps, l'endettement des acteurs de l'IA s'est considérablement accru.

Malgré une levée de fonds record pour son introduction en Bourse jeudi - de plus de 91 milliards de dollars - le géant de l'IA Anthropic, concepteur de l'agent Claude, a reconnu que ses besoins financiers pourraient le conduire à emprunter à l'avenir.

"L'opacité de l'endettement lié à l'intelligence artificielle est en outre accentuée par des liens circulaires, sous la forme d'engagements réciproques et de participations croisées entre les entreprises" liées à l'IA, a averti la Banque centrale européenne (BCE) dans un récent rapport.

La dégringolade du secteur dépasse par ailleurs le seul cadre des entreprises. Les marchés financiers ont une influence importante sur le patrimoine - et donc le pouvoir d'achat - de nombreux Américains.

Une large part de la population détient des actifs boursiers, notamment dans le cadre de plans retraite.