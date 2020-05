Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : seules les bonnes nouvelles semblent compter Cercle Finance • 07/05/2020 à 16:46









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'est orientée à la hausse jeudi matin sur des anticipations de nouvelles mesures de soutien à l'activité suite à des chiffres du chômage bien plus mauvais que prévu. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones reprend ainsi 1% à 23.894,7 points, tandis que le Nasdaq Composite s'octroie lui aussi 1%, à près de 8942,5 points. 'L'appétit pour le risque est soutenu par des informations évoquant un projet de rencontre, dès la semaine prochaine, entre les négociateurs américains et chinois afin de s'entretenir sur les progrès de la mise en place de l'accord commercial de phase 1', expliquent les équipes de Wells Fargo. Côté statistiques, le Département du Travail a annoncé ce matin avoir dénombré 3,2 millions de nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, à comparer à 3,8 millions la semaine précédente. Ce chiffe s'avère néanmoins un peu plus élevé que prévu, puisque le consensus visait autour de trois millions de nouvelles inscriptions, mais les optimistes veulent retenir le ralentissement du rythme des inscriptions. 'Les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage se chiffrent toujours en millions (...) mais elles se modèrent pour la cinquième fois de suite depuis leur pic du 28 mars à 6,9 millions', font ainsi valoir les équipes d'Oddo BHH. Autre bonne surprise, la productivité de la main d'oeuvre non-agricole des Etats-Unis a chuté de 2,5% en rythme annualisé au premier trimestre, selon la première estimation du Département du Travail, là où le consensus craignait une chute environ deux fois plus importante. Depuis leur planchers du 18 mars, les marchés américains semblent néanmoins décidés à ne retenir que les bonnes nouvelles, à commencer par la perspective d'un prochain redémarrage de l'activité, et ignorent toutes les autres. Du côté des valeurs, GM (+1,2%) poursuit sa hausse de la veille sous l'impulsion d'un relèvement de recommandation de Deutsche Bank, qui a décidé de revenir à l'achat sur le constructeur après ses bons résultats d'hier. Lyft, le principal concurrent d'Uber, bondit de son côté de plus de 18% après avoir fait état de résultats trimestriels bien meilleurs que prévu et dévoilé quelques motifs d'espérance pour le secteur des VTC.

