Wall Street : seul le Nasdaq parvient à résister

(CercleFinance.com) - Wall Street connaît un début de séance difficile lundi matin, les investisseurs semblant de plus en plus s'interroger sur les conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus. Une heure environ après l'ouverture, le Dow Jones lâche plus de 1% à 23.475,4 points, tandis que le Nasdaq Composite résiste en grappillant près de 0,2% à 8618,5 points. Un nombre grandissant d'investisseurs commencent à réaliser que le rebond observé sur les marchés d'actions américains depuis la mi-mars se trouve en profond décalage avec la situation actuelle de l'économie. 'Nous pensons qu'une fois passée la période de rattrapage et des achats à bon compte qui a été impressionnante par sa rapidité, le marché va s'intéresser au risque moyen terme', prévient-on ce matin chez Fox Gestion d'Actifs. 'La confrontation des chiffres économiques et de la valorisation des marchés devrait décevoir les investisseurs', avertit la filiale du groupe Premium. Les analystes semblent en particulier redouter une activité déprimée pour longtemps au sein du secteur des services. 'C'est un pan important de la production en Europe et aux Etats-Unis, et très tributaire de l'état d'esprit des consommateurs, qui devraient eux rester prudents tant qu'une solution médicale n'aura pas été trouvée', s'inquiète Lombard Odier. La banque privée suisse prévient que le voyage et le tourisme seront tout particulièrement affectés, notamment en Europe où le secteur génère de nombreux emplois. United Airlines lâche dans l'immédiat plus de 8% et American Airlines décroche de près de 9% alors que Warren Buffett a révélé ce week-end que sa holding Berkshire Hathaway s'était débarrassé de la totalité de ses participations au sein des principales compagnies aériennes américaines. Sur le front des indicateurs, le Département du Commerce a fait état, ce matin, d'une baisse de 10,3% des commandes à l'industrie aux Etats-Unis en mars. C'est une baisse un peu plus marquée que ce qu'anticipaient les analystes.

