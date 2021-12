Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: sérénité retrouvée avec la Fed information fournie par Cercle Finance • 16/12/2021 à 15:12









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait poursuivre sa hausse jeudi matin à l'ouverture, les investisseurs continuant de digérer dans la sérénité les annonces faites la veille par la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,3% à 0,5%, annonçant un début de séance dans le vert.



Comme prévu, la Fed a annoncé hier soir une accélération de la réduction de ses rachats d'actifs, tout en ajoutant qu'elle prévoyait au moins trois hausses de taux l'an prochain.



Cette perspective est généralement peu favorable aux marchés d'actions mais pour de nombreux observateurs, elle n'est pas de nature à remettre en cause la tendance haussière de Wall Street.



'Le resserrement monétaire progressif entamé par la Fed ne devrait pas enrayer le mouvement des marchés boursiers', assure ainsi Mark Haefele, le directeur des investissements pour la gestion de fortune mondiale chez UBS.



'Les marchés ont déjà commencé à intégrer le scénario d'une accélération du rythme du durcissement monétaire de la Fed', souligne-t-il, précisant qu'il n'apparaît pas dans les intentions de la banque centrale de brider la reprise économique.



La Bourse de New York avait d'ailleurs fini en nette hausse mercredi après les annonces de la banque centrale, qui semblent avoir rassuré les investisseurs quant à l'efficacité de la communication de son président Jerome Powell.



Le rendez-vous monétaire étant passé, les fondamentaux vont pouvoir reprendre leurs droits, avec des indicateurs qui s'avèrent toujours aussi mitigés.



Si les inscriptions au chômage ont rebondi la semaine dernière (+18.000 à 206.000), la tendance de fond atteste toujours d'un marché du travail en bonne forme.



L'indice de la Fed de Philadelphie est lui ressorti à 15,4 pour le mois en cours contre 39 paru en novembre, alors que le consensus attendait une baisse plus modérée.



Sur le front de l'immobilier, les mises en chantier de logements se sont accrues de 11,8% le mois dernier tandis que les permis de construire de logements ont augmenté de 3,6%.



D'un point de vue technique, les analystes font remarquer que l'indice S&P 500 pourrait se retrouver en position de battre un ou deux records de clôture d'ici à demain soir.



Après une entame de semaine décevante, la séance des 'quatre sorcières' s'annonce sous de très bons auspices.





