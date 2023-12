Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: sept semaines positives d'affilée information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 07:34









(CercleFinance.com) - La séance des '4 sorcières' a mis un terme en beauté à cette échéance 'décembre' d'anthologie, caractérisée par un exploit jamais enregistré à ce jour : aucune consolidation de plus de 0,55% en 19 séances.



Stable vendredi à 4719, le S&P500 a aligné une septième semaine de hausse (+2,4%). Notons que le gain annuel s'établit à +22%, dont +15% depuis son plancher des 4104 du 27 octobre... un rallye linéaire au sein duquel on n'observe aucune consolidation supérieure à 0,8% (là encore, un scénario inédit).



De nouveaux records ont également été battus sur le Dow Jones (+0,15% à 37305) grâce à Boeing +3,1% et à Microsoft +1,3%. A près de 14814 (+0,35%), le Nasdaq a inscrit un nouveau record annuel dans le sillage du 'SOX'.



Wall Street a clôturé le mois au zénith de la confiance, dopé par les propos de Jerome Powell qui a dévoilé les anticipations de la Fed : c'est un scénario 'Goldilocks', c'est-à-dire une croissance robuste et une inflation presque sous contrôle... un vrai conte de fées.



Les derniers indicateurs US ne remettaient globalement pas en cause le scénario d'un atterrissage en douceur de la croissance. L'indice Empire State de la Fed de New York a certes chuté de 24 points en décembre pour s'établir à -14,5, mais S&P Global a publié un indice PMI composite à 51 en estimation flash, à comparer à 50,7 pour le mois précédent.



La production industrielle des Etats-Unis a également rebondi de 0,2% en novembre, après une baisse de 0,9% le mois précédent, tirée en particulier par l'industrie automobile qui a vu la sienne grimper de 7,1% du fait de la fin des grèves dans ce secteur.





