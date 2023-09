Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: sentiment de soulagement après l'emploi information fournie par Cercle Finance • 01/09/2023 à 15:13

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse vendredi matin après la parution d'un rapport sur l'emploi sans grand éclat, qui renforce les anticipations d'une fin prochaine du cycle de hausses des taux.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,5% à 0,7%, annonçant un début de séance dans le vert.



L'économie américaine a généré 187.000 emplois non agricoles au mois d'août, selon le Département du Travail, un nombre légèrement supérieur aux attentes du marché qui en attendait 165.000.



Mais ce rapport mensuel sur l'emploi du département du Travail, très attendu par le marché, a également fait état d'une ralentissement de la croissance des salaires, à l'origine de la persistance de l'inflation.



Le taux de chômage s'est par ailleurs accru de 0,3 point à 3,8% et les créations de postes des deux mois précédents ont été révisées en forte baisse.



Toutes ces données relativement médiocres apportent de l'eau au moulin de ceux qui prédisent que la Réserve fédérale mettra rapidement fin à ses relèvements de taux.



La probabilité estimée par les traders d'un nouveau tour de vis à la fin du mois est retombée à 7%, contre 11% hier, selon le baromètre FedWatch du CME Group.



Sur le marché obligataire, le rendement du 10 ans américain a réagi à la baisse à la remontée du taux de chômage et à la décélération du salaire horaire moyen en se repliant sous 4,08%.



Sur l'ensemble de la semaine, marquée par un repli des rendements obligataires sur fond espoirs d'une pause de la politique monétaire restrictive, le Dow gagne pour l'instant un peu plus de 1% et le Nasdaq près de 3,2%.