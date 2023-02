Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: semaine terminée sur une séance contrastée information fournie par Cercle Finance • 13/02/2023 à 07:08

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé la semaine sur une séance contrastée avec des valeurs technologiques souvent en berne : à la clôture vendredi, le Dow Jones a pris 0,5% à 33869 points, mais le Nasdaq Composite a cédé 0,6% à 11718 points.



Les deux indices ont ainsi affiché des bilans hebdomadaires négatifs, la semaine ayant été dominée en particulier par des propos 'faucon' de plusieurs responsables de la Fed, à commencer par son président Jerome Powell, concernant la politique monétaire.



L'idée que son cycle de hausse des taux n'est pas près de s'arrêter a d'ailleurs été confortée par l'indice de confiance des consommateurs américains de l'Université du Michigan, ressorti en hausse plus forte que prévu à 66,4 ce mois-ci, contre 64,9 en janvier.



'L'incertitude entourant les attentes d'inflation à court terme s'est accentuée récemment et continue d'être particulièrement élevée, indiquant la possibilité d'une volatilité continue de l'inflation prévue pour l'année à venir', pointait Joanne Hsu, directrice de l'enquête.



Les craintes de futurs tours de vis de la banque centrale ont pesé sur certains poids-lourds technologiques, à l'image de Tesla (-5%) et Meta Platforms (-2,1%), en ravivant des interrogations sur les niveaux de valorisation des actions américaines.



Sur le front des publications de résultats, les investisseurs ont salué celles de Motorola (+5,6%) et de PayPal (+3%), mais sanctionné lourdement celles de News Corp (-9,4%) et surtout de Lyft (-36,4%), massacré après un abandon de certains objectifs.