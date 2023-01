Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: semaine chargée entamée avec appréhension information fournie par Cercle Finance • 31/01/2023 à 07:08

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a entamé lundi avec appréhension une semaine qui s'annonce particulièrement chargée : le Dow Jones a reculé de près de 0,8% à 33717 points, tandis que le Nasdaq Composite a lâché environ 2% à 11394 points.



Les investisseurs semblaient décidés à prendre quelques bénéfices à la suite du 'rally' du Nouvel An, sachant qu'ils vont avoir fort à faire cette semaine entre réunion de la Fed, données macroéconomiques majeures et déluge de résultats d'entreprises.



La réunion du comité de politique monétaire de la Fed doit en effet démarrer ce mardi pour aboutir à un nouveau ralentissement du rythme de ses hausses de taux mercredi. Elle sera d'ailleurs suivie de celles de la BCE et de la Banque d'Angleterre, jeudi.



Les opérateurs seront aussi attentifs à des données américaines telles que les indices ISM et le rapport sur l'emploi pour janvier, ainsi qu'aux nombreuses publications trimestrielles de groupes comme par exemple Caterpillar, Meta Platforms et Merck.



L'approche des résultats de plusieurs poids-lourds de la 'tech' a d'ailleurs favorisé quelques dégagements : Apple a ainsi perdu 2% alors que Wells Fargo se montrait 'prudent' en prévision de ses comptes qui paraîtront jeudi soir.



Toujours du côté des valeurs, GM a abandonné 4,4%, lesté par la dégradation de Berenberg à 'conserver'. Dans son sillage, son pair Ford a abandonné 2,9% malgré l'annonce d'une hausse de la production de son modèle Mustang Mach-E.



GE Healthcare a par contre gagné 2%, la société d'équipements médicaux ayant fait état, dans le cadre de sa première publication de résultats depuis son introduction en Bourse, d'un chiffre d'affaires en hausse de 8% pour le quatrième trimestre 2022.