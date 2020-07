Wall Street : sell-off surprise sur les GAFA, Nasdaq à -2,3%

(CercleFinance.com) - Séance de correction que personne n'a vu venir à Wall Street, le Dow Jones et le S&P500 affichant -1,3%, avec un sell-off appuyé -et tout aussi inattendu- sur les valeurs 'growth' (le Nasdaq perd -2,3%) et plus précisément sur les GAFAM puis Tesla (-5%) qui s'était pourtant envolé la veille de +7% en 'after hour', jusque vers 1.700$, affichant alors une capitalisation supérieure à 300Mds$.

L'annonce d'un profit de 2,2$ par titre avait carrément surpris (un gain millimétrique de 0,03$ lié à l'activité production de véhicules était anticipé) et la structure de ces gains fait débat puisqu'ils résultent de l'activité 'crédit'... qui avait échappé à tous les analystes.

Les indices US ont piqué du nez dès la préouverture (à 14H30) suite à la publication des demandes d'indemnisation hebdomadaires au chômage aux Etats Unis (du 12 au 18 juillet).

On observe une nette dégradation -la première depuis fin mars- de +109.000 demandes, à 1.416 millions, déjouant un consensus de 1.3 million après un chiffré révisé de 1.307 millions pour la semaine s'achevant le 11 juillet.

Le nombre de chômeurs indemnisés aux Etats Unis se maintient donc au-dessus du palier des 20 millions.

Steven Mnuchin vient de son côté de confirmer que la Maison Blanche réfléchit à une transformation du généreux système d'indemnisation consistant de 600$/semaine qui cessera bien fin juillet.

La Maison Blanche affirme vouloir continuer à 'donner de l'argent' aux chômeurs mais ils recevront à coup sur une dotation mensuelle beaucoup plus modeste... car en 'même temps', le système actuel constitue une incitation à ne pas reprendre une activité.

Les indicateurs avancés du Conference Board en hausse de +2% le mois dernier vers 102 après une augmentation de +3,2% en mai et une baisse de -6,3% en avril.

Le Congrès éprouve des difficultés à se mettre d'accord sur un 4ème plan de soutien de l'activité à 1.000Mds$... mais il devrait être adopté d'ici ce lundi 27 juillet.

La magie des 1.000Mds$ n'opère plus apparemment si l'on en juge par la rechute du Nasdaq dans le sillage de Citrix -12,9%, Moderna -9,5%, Align Techno -6%, Tesla -5%, Amazon -3,7%, AMD -3,6%, Alphabet -3,4%, Qualcomm -3,2%, Facebook -3%, Microchip -2,8%, JD.Com et eBay -2,1%.

Parmi les rares rescapés du Nasdaq-100 (-2,7%) : Western Digital +5%, Micron +1,9%, Cisco +1,1%

Le Dow Jones lui aussi a été plombé principalement par Apple -4,6%, Microsoft -4,4%...

Sur le front des changes, le Dollar poursuit sa reculade à 1,1620/$ alors que l'or continue battre des records annuels avec une once à 1.890$ (+1,25%) et qui n'est plus qu'à 1% de son record des 1.910$ de fin août 2011.