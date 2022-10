Wall Street: seconde séance de hausse marquée information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 17:20

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York aligne une seconde séance de forte hausse mardi, à la faveur de solides résultats trimestriels et d'indicateurs économiques meilleurs que prévu qui redonnent un peu le goût du risque aux investisseurs.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones gagne 1,2% à 30,564.2 points, soutenu en particulier par les valeurs financières et les titres de la distribution, tandis que le S&P 500, plus large, prend 0,4% à 3721,4 points.



Le Nasdaq Composite s'adjuge de son côté 1,1% à 10.789,3 points.



Une série de résultats d'entreprise bien accueillis est venue éclipser, du moins pour le moment, les craintes de voir la récente aggravation des tensions inflationnistes peser sur les profits des sociétés cotées.



Goldman Sachs grimpe de 3,4% après avoir fait état ce matin d'un bénéfice quasiment divisé par deux sur le troisième trimestre, une performance toutefois meilleure que prévu puisque l'établissement a su profiter de la grande volatilité des marchés financiers sur les trois mois écoulés.



Parmi les autres entreprises ayant publié leurs résultats trimestriels en début de journée, Johnson & Johnson grignote 0,1% après avoir lui aussi fait état d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes.



Ce soir après la clôture, ce sera au tour de Netflix de publier ses comptes trimestriels.



L'indice de la volatilité, aussi appelé l'indice de la peur, recule de 0,8% à 31,1 points, tandis que dix des onze principaux indices sectoriels du S&P 500 évoluent dans le vert, industrie et matériaux de base en tête.



Les gains des marchés américains ont néanmoins eu tendance à se tasser après la parution d'une statistique témoignant de la bonne résistance de l'économie américaine.



Après un repli de 0,1% en août, la production industrielle américaine a augmenté de 0,4% en septembre, selon la Réserve fédérale, là où les économistes n'espéraient qu'une très légère augmentation.



Ce bon chiffre laisse en effet penser que le secteur manufacturier des Etats-Unis est en capacité d'encaisser de nouvelles remontées de taux d'intérêt.



A noter la bonne tenue du secteur de la distribution, Target et Walmart prenant respectivement 5% et 1,6% suite à des commentaires favorables de Jefferies, qui estime que les deux détaillants sont 'bien positionnés' pour faire face au ralentissement économique à venir.