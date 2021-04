Wall Street : seconde séance d'attentisme, Alphabet séduit.

(CercleFinance.com) - Seconde séance de stagnation de Wall Street avec des scores microscopiques pour le Dow Jones et le S&P500 (le Nasdaq a manqué pour 4pts l'inscription d'un record absolu).

Ni les trimestriels ni les très bons chiffres US n'ont fait la différence: les indices US n'ont pas su profiter de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board qui fait un bond de plus de 12Pts, de 109 vers 121,7 (une des plus fortes accélérations haussières de l'histoire d'un mois sur l'autre).

Vers 15H, l'indice Case Shiller de l'activité immobilière était ressorti à +12% (contre +11,7% anticipé).

La Réserve fédérale entamait aujourd'hui deux jours de débats stratégiques à l'issue desquels l'institution devrait opter pour un 'statu quo': les opérateurs semblent n'attendre aucun électrochoc haussier ni même une annonce susceptible de restaurer la mécanique haussière.

Le point d'orge de cette séance, c'était les trimestriels d'Alphabet (ex-Google) et de Microsoft : les 2 publications se compensent.

Les résultats d'Alphabet sont bien accueillis (+4,5% en 'after hour' à 2.400$, de bon augure pour demain) : le bénéfice par titre de bondit vers 26,3$ contre 15,8$ attendu), le chiffre d'affaire étant conforme (55,3Mds$ contre 51,7Mds$).

Microsoft recule symétriquement de -3% malgré un bénéfice par titre de 19,5$ (17,8$ anticipé) mais le chiffre d'affaires déçoit, à 41,7Mds$ contre contre 41$Mds estimé.

Grosse déception pour Pinterest (-7,5%) malgré un doublement du chiffre d'affaires.

Recul également de Texas Instruments (-2,5%) après la publication de chiffres conformes aux attentes.

Le Nasdaq (-0,34% à 14.090) s'est replié dans le sillage de Cadence -8%,Splunk -4,9%, tesla -4,5%, Activision -2,8%, F5 -2,8%, Regeneron -1,9%, Illumina et Gilead -1,7%, Intel -1,4%

Il a été soutenu par Moderna +3,3%, JD.Com +3,1%, Micron +1,8%,

Le S&P500 (-0,02%) a failli inscrire un nouveau record de clôture grâce à la bonne performance d'ensemble des valeurs pétrolières (+2%) et des valeurs financières (banques, brokers on line et promoteurs immobiliers)... et United Parcel (UPS) s'envole de +10,4% avec des trimestriels au-delà des attentes les plus optimistes (résultat en hausse de plus de 75%).

Le Dow Jones a fini stable à 33.985 (il valait plus de 34.000 à quelques secondes du coup de cloche final) grâce à Chevron et Mc Donald's +1,2%, Goldman Sachs +1%... et malgré la chute de -2,3% du titre 3M dont les ventes ont été freinées par des perturbations des chaînes d'approvisionnement provoquées par la pandémie de COVID-19.