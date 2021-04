Wall Street : seconde séance d'attentisme, Alphabet séduit.

(CercleFinance.com) - Seconde séance de stagnation de Wall Street avec des scores microscopiques pour le Dow Jones et le S&P500 (le Nasdaq a manqué pour quatre points l'inscription d'un record absolu).

Ni les trimestriels, ni les très bons chiffres US n'ont fait la différence : les indices US n'ont pas su profiter de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board qui a fait un bond de plus de 12 points, passant de 109 à 121,7 (une des plus fortes accélérations haussières de l'histoire d'un mois sur l'autre). Vers 15H00, l'indice Case-Shiller de l'activité immobilière était ressorti à +12% (contre +11,7% anticipé).

La Réserve fédérale entamait aujourd'hui deux jours de débats stratégiques à l'issue desquels l'institution devrait opter pour un 'statu quo' : les opérateurs semblent n'attendre aucun électrochoc haussier, ni même une annonce susceptible de restaurer la mécanique haussière.

Le point d'orge de cette séance a été marqué par les trimestriels d'Alphabet (ex-Google) et de Microsoft, deux publications qui se sont compensées.

Les résultats d'Alphabet sont bien accueillis (+4,5% en 'after hour' à 2.400$, de bon augure pour demain) : le bénéfice par titre bondit à 26,3$, contre 15,8$ attendu), le chiffre d'affaires étant conforme (55,3Mds$ contre 51,7Mds$).

Microsoft recule symétriquement de -3% malgré un bénéfice par titre de 19,5$ (17,8$ anticipé), mais le chiffre d'affaires déçoit, à 41,7Mds$ contre 41$Mds estimé.

Grosse déception pour Pinterest (-7,5%), malgré un doublement du chiffre d'affaires. Recul également de Texas Instruments (-2,5%) après la publication de chiffres conformes aux attentes.

Le Nasdaq (-0,34% à 14.090) s'est replié dans le sillage de Cadence -8%, Splunk -4,9%, Tesla -4,5%, Activision -2,8%, F5 -2,8%, Regeneron -1,9%, Illumina et Gilead -1,7%, Intel -1,4%. Il a toutefois été soutenu par Moderna +3,3%, JD.Com +3,1%, Micron +1,8%.

Le S&P500 (-0,02%) a failli inscrire un nouveau record de clôture grâce à la bonne performance d'ensemble des valeurs pétrolières (+2%) et financières (banques, brokers on line et promoteurs immobiliers) ... et UPS s'est envolé de +10,4% avec des trimestriels au-delà des attentes les plus optimistes (résultat en hausse de plus de 75%).

Le Dow Jones a fini stable à 33.985 (il valait plus de 34.000 à quelques secondes du coup de cloche final) grâce à Chevron et McDonald's +1,2%, Goldman Sachs +1%... et malgré la chute de -2,3% du titre 3M dont les ventes ont été freinées par des perturbations des chaînes d'approvisionnement provoquées par la pandémie de Covid-19.