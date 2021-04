Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : séance transparente, mais nouveau record du S&P Cercle Finance • 13/04/2021 à 07:46









(CercleFinance.com) - Wall Street clôture sans tendance une séance marquée par l'attentisme à la veille du début de la saison des résultats et de la publication d'un rapport clé sur l'inflation prévu cette semaine. Mais cette journée n'est pas perdue pour les optimistes puisque le S&P500 bat un record absolu à 4.132 et termine à 4.128. L'indice Dow Jones s'est effrité de -0,16% à 33745, le Nasdaq de -0,36% à 13850... la volatilité n'a pas dépassé les 0,5% en intraday. L'interview de Jerome Powell sur CNBC dimanche n'a eu aucune répercussion : selon lui, 'l'économie américaine est à un point d'inflexion, la croissance va s'accélérer dans les mois à venir, mais attention à ne pas tout rouvrir de manière précipitée au risque de provoquer une résurgence de l'épidémie de coronavirus'. Dans un Nasdaq en repli, Tesla s'est distingué avec un gain de 3,7%, soutenu par un relèvement de 'reco' de Canaccord Genuity à 'acheter', dans l'hypothèse de voir le constructeur de véhicules électriques devenir une référence également dans le domaine du stockage de l'énergie.

