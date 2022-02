Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: séance soutenue par une détente des taux information fournie par Cercle Finance • 10/02/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a poursuivi son avancée mercredi, aidée par un mouvement de détente au niveau des taux. Le Dow Jones a gagné près de 0,9% à 35768 points tandis que le Nasdaq Composite s'est adjugé environ 2,1% à 14490 points.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans a cédé un point de base à 1,95%, 'une adjudication pour 37 milliards de dollars sur cette maturité ayant rencontré une demande robuste', selon Wells Fargo.



'Des propos des présidents de Feds régionales Bostic et Mester ont contribué à soutenir les prix des obligations, en suggérant que les pressions inflationnistes devraient s'apaiser plus tard cette année', ajoute la banque californienne.



La détente des rendements des emprunts d'Etat américains a profité tout particulièrement à des valeurs du secteur technologique, dont la valorisation est très tributaire de l'évolution des taux, à l'image de Meta (+5,4%), Microsoft ou Intel (+2,2%).



Sur le front des publications de résultats, les investisseurs ont acclamé celles d'Omnicom (+14,1%), de Lyft (+6,8%) et secondairement de Yum! Brands (+2,2%), mais sanctionné celles de CVS Health (-5,4%) et de Criteo (-6,6%).



Du côté des statistiques, les stocks des grossistes américains ont augmenté de 2,2% en décembre 2021 en rythme séquentiel, après une progression de 1,7% le mois précédent, tandis que leurs ventes se sont accrues de 0,2% en décembre.





