Wall Street: séance prudente à la veille de l'inflation information fournie par Cercle Finance • 10/05/2023 à 07:08

(CercleFinance.com) - La prudence a prévalu mardi à Wall Street, à la veille de la publication des chiffres très attendus de l'inflation : le Dow Jones a reculé de près de 0,2% à 33562 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu plus de 0,6% à 12180 points.



Après les chiffres de l'emploi très supérieurs aux attentes de vendredi dernier, qui ont éloigné le spectre d'une récession aux Etats-Unis, l'indice des prix à la consommation (CPI), à paraître ce mercredi, pourrait inciter la Fed à revoir ses attentes en matière de taux.



Sachant que la Réserve fédérale est très attentive au CPI, et notamment à l'évolution des coûts du logement, des données plus fortes que prévu pourraient ouvrir la porte à un éventuel relèvement de taux en juin, de l'ordre de 25 points de base.



Les marchés semblaient aussi de plus en plus préoccupés par le plafond de la dette, ni les Démocrates, ni les Républicains n'ayant pour l'instant présenté de solution susceptible d'obtenir un relèvement pour éviter un défaut de paiement du Trésor le 1er juin.



Du côté des valeurs, Boeing a progressé de 2,3% après l'obtention d'une commande de la part de Ryanair, la plus importante de l'histoire de la compagnie irlandaise, portant sur 150 appareils 737-10 et des options pour 150 autres.



Concernant les publications de résultats de la séance, a été acclamée celle de Palantir (+23,4%), mais ont été lourdement sanctionnées celles d'Air Products (-5,3%), Under Armour (-5,7%), Warner Music (-9,6%) et PayPal (-12,7%).