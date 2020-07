Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : séance positive dans le sillage de la Chine Cercle Finance • 09/07/2020 à 07:55









(CercleFinance.com) - Wall Street a terminé en hausse mercredi, profitant de la santé étincelante affichée par les places boursières chinoises. Le Dow Jones a ainsi avancé de près de 0,7% à 26.067,3 points, tandis que le Nasdaq Composite a grimpé de plus de 1,4% à 10.492,5 points. Les marchés chinois avaient poursuivi leur progression vers de nouveaux plus hauts de cinq ans : l'indice CSI 300 des principales valeurs chinoises avait ainsi gagné 1,6% mercredi, portant à 16,5% ses gains depuis le début de l'année. Cet accès d'euphorie faisait suite au message encourageant délivré en début de semaine par les autorités chinoises, pour lesquelles les petits porteurs doivent se tourner vers la Bourse afin de contribuer à un rebond jugé 'sain'. 'Cela a conduit, comme aux Etats-Unis précédemment, les petits investisseurs à se tourner vers la Bourse plutôt que vers d'autres supports d'investissement moins rentables actuellement', expliquait-on chez IG. Côté valeurs, les géants technologiques, et en premier lieu les 'GAFAM', ont emmené la progression des marchés américains. Apple s'est ainsi adjugé 2,3% alors que les analystes de Deutsche Bank ont revu leur objectif de cours sur le titre. Alcoa a par contre cédé 1,2%, le fabricant d'aluminium ayant indiqué s'attendre à une perte ajustée par action entre zéro et huit cents au titre de son deuxième trimestre 2020, contre une perte d'un cent un an auparavant.

