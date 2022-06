Wall Street: séance positive avec une détente des taux information fournie par Cercle Finance • 08/06/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - Les indices actions de New York ont avancé mardi sur fond d'une détente sur le compartiment obligataire : le Dow Jones a ainsi progressé de 0,8% à 33180 points, tandis que le Nasdaq Composite s'est adjugé plus de 0,9% à 12175 points.



Wall Street avait pourtant entamé la séance en territoire négatif, l'avertissement sur résultats lancé par le distributeur Target (-2,4%) ayant réveillé les inquiétudes des investisseurs quant à la vigueur de la consommation aux Etats-Unis.



Tout a néanmoins changé au moment où une timide embellie s'est dessinée sur le segment obligataire, après une séance de lundi qui avait vu les taux culminer à des niveaux records, au plus haut depuis le printemps 2014.



Le rendement des obligations d'Etat à 10 ans est ainsi revenu sous la barre des 3%, cédant six points de base à 2,98%, une détente à rapprocher de la forte révision à la baisse des prévisions de croissance établies par la Banque Mondiale.



L'objectif de croissance mondiale de l'institution a en effet été revu de 4,1% à 2,9% pour cette année, du fait de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des perturbations causées par la pandémie de Covid-19, qui placent de nombreux pays au bord de la récession.



Ces motifs conduisent la Banque Mondiale à anticiper 'une période prolongée de croissance faible et d'inflation élevée', de quoi convaincre les investisseurs que les banques centrales pourraient réfléchir aux risques d'une normalisation trop agressive de leur politique.



Sur le plan de l'économie, la bonne nouvelle du jour est provenue du déficit commercial des Etats-Unis qui a nettement reculé à 87,1 milliards de dollars au mois d'avril, grâce à la fois à une diminution des importations et à une croissance des exportations.



Dans l'actualité des valeurs, Moderna a grimpé de 3,8% avec le lancement d'une étude de phase III de son candidat vaccin contre la grippe saisonnière, essai qui devrait recruter environ 6000 adultes dans les pays de l'hémisphère sud.



Eli Lilly a gagné 2,8% après la présentation de nouveaux résultats favorables d'essais cliniques de phase III montrant des améliorations chez les patients souffrant de dermatite atopique modérée à sévère traités avec lebrikizumab.