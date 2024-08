Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: séance portée par des achats à bon compte information fournie par Cercle Finance • 14/08/2024 à 07:20









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains sont clairement repartis à la hausse mardi : le Dow Jones s'est adjugé plus de 1% à 39765, le S&P500 a bondi d'environ 1,7% à 5434 et le Nasdaq Composite s'est adjugé plus de 2,4% à 17187.



La tendance a été tirée par une chasse aux bonnes affaires sur les grandes valeurs technologiques, qui ont rebondi après avoir récemment souffert des craintes d'une 'bulle' autour des entreprises les plus exposées à l'intelligence artificielle.



Valeur phare de cette thématique, Nvidia a ainsi repris 6,5%. 'Le retard de livraison de quelques mois de sa puce Blackwell ne remet en aucun cas en cause le positionnement hégémonique de l'entreprise', selon Christopher Dembik, chez Pictet AM.



Toujours côté valeurs, Starbucks s'est envolé de 24,5% après le départ avec effet immédiat de Laxman Narasimhan, son directeur général depuis à peine un an et demi, que la chaine de cafés compte remplacer par Brian Niccol, l'actuel patron de Chipotle.



A l'inverse, le titre de cette enseigne de restauration rapide d'inspiration mexicaine a décroché de 7,5% suite au départ surprise de son PDG, qui lui avait permis d'afficher un gain de 700% en Bourse depuis son arrivée en 2018.



Sur le Dow, le titre du numéro un mondial des magasins de bricolage Home Depot est parvenu à gagner 1,2% malgré la révision à la baisse de ses prévisions annuelles à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels.



Au chapitre économique, le Département du Travail a fait savoir que les prix américains à la production n'avaient augmenté que de 0,1% en juillet par rapport à juin. Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs a même ralenti de 0,5 point à 2,2%.



Témoignant d'une meilleure maîtrise des pressions inflationnistes, ce chiffre est venu conforter le scénario d'un assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale, et même d'une possible baisse de taux de 50 points de base en septembre.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.