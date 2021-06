Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : séance plombée par les ventes de détail Cercle Finance • 16/06/2021 à 08:01









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a pris le chemin de la baisse mardi, suite à l'annonce d'un recul plus important que prévu des ventes de détail. Au final, le Dow Jones a reculé de près de 0,3% à 34.299 points, tandis que le Nasdaq s'est replié de 0,7% à 14.073 points. Après une hausse de 0,9% en avril, les ventes de détail ont diminué de 1,3% le mois dernier, une baisse nettement plus forte que prévu par les analystes qui l'attribuent, entre autres, aux difficultés de production rencontrées par le secteur automobile. Quant aux prix à la production, ils s'inscrivent en hausse de 6,6% en données brutes sur les 12 derniers mois (+5,3% hors alimentation, énergie et négoce), en accélération donc par rapport à des hausses annuelles de respectivement 6,2% et 4,6% en avril. Cette accélération témoigne d'une inflation suffisamment forte pour ne plus justifier la politique accommodante de la Réserve fédérale. Pour mémoire, le FOMC, réuni pour deux jours, annoncera ses décisions de politique monétaire mercredi. Autres données parues ce mardi, l'indice 'Empire State' est ressorti en baisse à 17,4 contre 24,3 en mai, et la production industrielle américaine a augmenté de 0,8% le mois dernier en rythme séquentiel, après une hausse de 0,1% en avril. Sur le front des valeurs, Boeing a avancé de 0,6% alors que Bruxelles et Washington sont parvenus à un accord au sujet des aides publiques touchées par le constructeur aéronautique américain et son pair européen Airbus, après 17 années de différend. FedEx a gagné 2,1% au lendemain d'un relèvement de 15% du dividende trimestriel du groupe de logistique, à 75 cents par action. Il a par ailleurs fait état mardi de la livraison par avion de 1,35 million de doses du vaccin contre le Covid-19 de J&J.

