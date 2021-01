Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : séance plombée par les valeurs bancaires Cercle Finance • 18/01/2021 à 07:43









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé la semaine sur une note négative avec une réaction mitigée au plan Biden et des résultats trimestriels de banques fraichement accueillis : vendredi, le Dow Jones a lâché 0,6% à 30814, et le Nasdaq Composite, 0,9% à 12998. Wells Fargo expliquait qu'après la présentation par Joe Biden de son plan de relance à 1900 milliards de dollars, 'le sentiment a été plombé par des spéculations selon lesquelles la hausse des dépenses gouvernementales pourrait s'accompagner d'impôts plus élevés'. Le secteur financier a tout particulièrement pesé sur la tendance, sous le coup des publications de trois grandes banques américaines qui ont toutes été sanctionnées par les investisseurs, en particulier Citigroup (-6,9%) et Wells Fargo (-7,8%). Dans une moindre mesure, JPMorgan Chase, la première banque américaine en termes d'actifs, a perdu 1,8%, les opérateurs ayant surtout retenu de ses trimestriels pourtant meilleurs que prévu, des perspectives toujours incertaines pour 2021. Du côté de la macroéconomie, les nouvelles ne se sont pas montrées beaucoup plus rassurantes. Après une baisse de 1,4% en novembre, les ventes de détail ont diminué de 0,7% le mois dernier, là où le consensus anticipait une diminution bien moindre. L'indice d'activité manufacturière 'Empire State' de la Fed de New York s'est contracté de 1,4 point ce mois-ci pour s'établir à +3,5, alors que les économistes anticipaient un recul un peu moins fort en moyenne. Conséquence logique de la recrudescence de l'épidémie, le moral du consommateur américain s'est dégradé en janvier, au vu de l'indice de confiance de l'Université du Michigan ressorti à 79,2 en estimation préliminaire, après 80,7 en décembre. Seul rayon de soleil du jour, la production industrielle des Etats-Unis s'est accrue de 1,6% en décembre selon la Réserve fédérale, une hausse bien supérieure à ce que les économistes espéraient en moyenne.

