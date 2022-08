Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: séance plombée par les tensions sur Taïwan information fournie par Cercle Finance • 03/08/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - La récente montée des tensions entre la Chine et les Etats-Unis a plus ou moins affecté les indices actions américains ce mardi : le Dow Jones s'est replié de 1,2% à 32396 points, mais le Nasdaq Composite a cédé moins de 0,2% à 12349 points.



'La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, est devenue la personnalité politique américaine la plus haut placée à se rendre à Taïwan en 25 ans, décision controversée, car la Chine considère l'île comme son territoire', souligne Wells Fargo.



'En réponse à son arrivée, la Chine a annoncé des essais de missiles et des exercices militaires dans le détroit de Taïwan, ses actions les plus provocatrices depuis des décennies', poursuit la banque californienne.



Elle note en outre des propos contradictoires de responsables de la Fed, Mary Daly (San Francisco) ayant jugé le travail contre l'inflation 'loin d'être terminé' alors que Charles Evans (Chicago) a suggéré que le rythme des hausses de taux pourrait ralentir.



L'agenda statistique ayant été parfaitement désert ce mardi, la séance a été dominée par des publications trimestrielles, telles que celle de la plateforme Uber dont le titre s'est envolé de 18,9% sur des résultats bien au-dessus des attentes.



Des accueils moins enthousiastes ont toutefois été réservés aux publications de la chaine hôtelière Marriott (-0,8%), de l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard (-0,9%), du chimiste DuPont (-2,7%) et surtout de l'équipementier de chantier Caterpillar (-5,8%).