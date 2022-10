Wall Street: séance plombée par les technologiques information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé sur une note mitigée mercredi : le Dow Jones a fini presque parfaitement à l'équilibre à 31839 points, mais le Nasdaq Composite a lâché 2% à 10971 points, plombé par les résultats décevants d'Alphabet et Microsoft.



Une nouvelle baisse des rendements obligataires, avec un taux à dix ans en retrait de six points de base à 4,01%, a ravivé un certain appétit pour le risque, mais essentiellement pour les segments les plus défensifs de la cote.



Le déclic est venu d'une 'mauvaise nouvelle', devenue bonne dans le contexte actuel, à savoir une lourde rechute de 10,9% des ventes de logements neufs aux Etats-Unis au mois de septembre, qui pourrait obliger la Fed à tempérer ses hausses de taux.



Autre bonne nouvelle pour les actions, le cours du baril de pétrole WTI a progressé de 3,3% à 88,1 dollars, 'à la suite d'informations selon lesquelles les raffineurs du pays fonctionnaient à des niveaux inhabituellement élevés pour cette période de l'année', selon Wells Fargo.



Néanmoins, les valeurs technologiques ont été plombées par les trimestriels décevants dévoilés la veille au soir par Microsoft (-7,7%) et Alphabet (-9,1%), qui ont entrainé dans leur sillage d'autres grands noms du secteur comme Meta Platforms (-5,6%).



Parmi les autres publications majeures de la séance, les opérateurs ont lourdement sanctionné Boeing (-8,8%) et dans une moindre mesure Texas Instruments (-2,6%), mais ont salué Visa (+4,6%) ainsi que Bristol-Myers (+2,3%).