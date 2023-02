Wall Street: séance plombée par les prix producteurs information fournie par Cercle Finance • 17/02/2023 à 07:08

(CercleFinance.com) - Wall Street a terminé la séance de jeudi nettement en berne, à la suite de chiffres qui nourrissaient les craintes autour de la politique de la Fed. Le Dow Jones a reculé de près de 1,3% à 33697 points, tandis que le Nasdaq Composite a lâché 1,8% à 11856 points.



Les prix à la production des Etats-Unis ont augmenté plus que prévu en janvier (+0,7%), essentiellement en raison d'un rebond marqué des coûts de l'énergie, éloignant ainsi la perspective d'une baisse de taux de la part de la banque centrale américaine.



La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a d'ailleurs estimé que des hausses de taux de 50 points de base étaient justifiées au vu du contexte économique actuel, tout en reconnaissant qu'il était préférable de ne pas trop surprendre les marchés.



Autre donnée préoccupante parue ce jeudi, l'indice de l'activité manufacturière de la Fed de Philadelphie est passé de -8,9 le mois dernier à -24,3 en février, sa sixième lecture négative consécutive et son plus bas niveau depuis mai 2020.



Enfin, le Département du Commerce a fait état d'un repli de 4,5% des mises en chantier et d'une stagnation des permis de construire de logements aux Etats-Unis en janvier, à des niveaux manquant les consensus de marché.



Côté valeurs, Cisco s'est adjugé 5,2%, le fournisseur d'équipements de réseaux ayant fait part d'une augmentation de 3% de son dividende trimestriel et d'un relèvement de ses objectifs annuels à l'occasion de sa publication trimestrielle.



Hasbro est parvenu à finir légèrement dans le vert (+0,1%) bien que le fabricant de jeux et de jouets ait présenté des résultats inférieurs à ses propres objectifs, pénalisés par d'importantes charges liées à sa nouvelle orientation stratégique.



Paramount Global a par contre lâché 4,2%, après la présentation par le groupe de médias et de divertissement d'un bénéfice trimestriel en forte baisse, en raison de lourds investissements dans son développement international et l'ajout de contenus.