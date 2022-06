Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: séance plombée par les prévisions de l'OCDE information fournie par Cercle Finance • 09/06/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Wall Street a souffert mercredi de nouvelles craintes d'une dégradation de l'économie mondiale nourries par des prévisions pessimistes de l'OCDE : le Dow Jones a reculé de 0,8% à 32911 points, tandis que le Nasdaq Composite a cédé 0,7% à 12086 points.



Après la Banque Mondiale la veille, c'était au tour de l'OCDE de réviser sa prévision de croissance pour l'économie mondiale en 2022, invoquant la guerre en Ukraine. Il s'attend à ce qu'elle s'établisse autour de 3%, avant de se maintenir à ce rythme en 2023.



'Le 'tracker' de la Fed d'Atlanta qui suit l'évolution du PIB montre que l'économie américaine pourrait bien aligner un second trimestre consécutif de croissance négative, ce qui correspondrait à la définition d'une entrée en récession', pointait en outre Wells Fargo.



Du côté des valeurs, Caterpillar (+1,2%) a profité de l'annonce par le constructeur d'équipements de chantier d'un relèvement de son dividende trimestriel de 8%, pour le porter à 1,20 dollar par titre.



Campbell Soup a lui gagné du terrain (+1,5%) suite à une révision à la hausse de son objectif de croissance pour l'exercice en cours dans le sillage de performance meilleures que prévu sur le trimestre écoulé.



Moderna s'est adjugé 2,2% sur fond de nouvelles données cliniques sur son candidat de rappel bivalent contre la Covid-19, contenant l'ARNm-1273 (Spikevax) et un candidat vaccin ciblant la variante Omicron.



Sur le front des statistiques, les stocks des grossistes ont progressé de 2,2% en avril en rythme séquentiel aux Etats-Unis, après une augmentation de 2,7% le mois précédent (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de +2,3%).





