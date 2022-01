Wall Street: séance plombée par les minutes de la Fed information fournie par Cercle Finance • 06/01/2022 à 08:00

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé en forte baisse mercredi, visiblement déstabilisée par la publication des 'minutes' de la dernière réunion de la Fed. Le Dow Jones a lâché 1,1% à 36407 points, tandis que le Nasdaq Composite a plongé de 3,3% à 15100 points.



'La publication a fait ressortir des points offensifs à retenir, les décideurs ayant commencé à discuter de la normalisation de leur politique et à envisager une hausse des taux 'plus tôt ou à un rythme plus rapide' que prévu initialement', résume Wells Fargo.



La banque californienne ajoute que l'attente croissante d'un possible durcissement plus précoce que prévu de la politique de la Réserve fédérale s'est trouvée confortée ce mercredi par un rapport robuste sur le marché du travail.



Selon le cabinet ADP, le secteur privé non agricole américain a créé 807.000 emplois en décembre, alors même que le consensus attendait une contraction sensible, vers 400.000, après les 505.000 créations de novembre.



En outre, la croissance de l'activité du secteur privé aux Etats-Unis a ralenti un peu moins qu'estimé initialement en décembre, à en croire l'indice PMI composite d'IHS Markit ressorti au final à 57,0, contre 56,9 selon l'estimation flash et 57,2 pour novembre.



'La croissance de l'activité du secteur privé a été largement portée par le secteur des services, alors que la production manufacturière a augmenté à un rythme relativement limité', a précisé IHS Markit dans son communiqué.



Côté valeurs, Pfizer s'est adjugé 2% dans le sillage d'un relèvement d'opinion de BofA à 'acheter', au vu notamment des recettes générées par le vaccin contre la Covid-19. Le groupe a en outre annoncé une nouvelle collaboration avec BioNTech, dans le zona.



AT&T a pris 2,2%, l'opérateur télécoms ayant fait part de performances solides en termes de gains de nouveaux abonnés, avec notamment environ un million d'abonnés supplémentaires à la fibre optique gagnés sur l'ensemble de 2021.



Ford a reculé de 2,7% malgré un bond de 26,8% des ventes aux Etats-Unis entre les troisième et quatrième trimestres, ce qui a fait de lui le seul constructeur américain à avoir dépassé le cap des 500.000 immatriculations sur les trois derniers mois de l'année.