Wall Street : séance plombée par les craintes sur la pandémie

(CercleFinance.com) - Préoccupée par l'évolution de la pandémie, la Bourse de New York a fini la séance en berne malgré des propos plutôt rassurants de Jerome Powell : le Dow Jones a perdu plus de 0,9% à 32423 points, tandis que le Nasdaq Composite a lâché 1,1% à 13228 points. 'Les inquiétudes au sujet de la Covid-19 ont pesé sur le sentiment, le nombre de cas aux États-Unis augmentant pour la première fois en neuf semaines, tandis que certaines parties de l'Europe ont renouvelé les mesures de confinement', souligne ainsi Wells Fargo. 'Wall Street a également digéré les commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell, qui a témoigné devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants avec la Secrétaire au Trésor Janet Yellen', ajoute la banque californienne. 'Le président de la Fed a réitéré l'espoir que l'accélération de l'inflation après la pandémie de cette année ne serait 'ni particulièrement importante, ni persistante', et déclaré que la banque centrale avait les outils nécessaires pour y faire face', poursuit-elle. Au chapitre économique, le Département du Commerce a annoncé que les ventes de logements neufs ont plongé de 18,2% le mois dernier à un volume annualisé de 775.000 unités, un niveau largement en dessous du consensus. Dans l'actualité des valeurs, Microsoft a grappillé 0,7%, sur fond de rumeurs de presse selon lesquelles le groupe de logiciels serait en pourparlers pour un rachat de Discord, un chat de discussion dédié à l'univers des jeux vidéo. Merck a reculé de 1,6%, bien que la FDA des États-Unis ait approuvé son Keytruda pour le traitement des patients atteints de certains carcinomes métastatiques de l'oesophage ou de la jonction gastro-oesophagienne.

