Wall Street: séance plombée par les chiffres de l'inflation information fournie par Cercle Finance • 12/05/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - D'abord hésitante, la Bourse de New York a finalement plié ce mercredi sous le poids des chiffres peu rassurants de l'inflation : le Dow Jones a perdu 1% à 31834 points, tandis que le Nasdaq Composite a chuté de 3,2% à 11364 points.



Après une progression de 8,5% en rythme annuel au mois de mars, l'indice des prix à la consommation des Etats-Unis a augmenté de 8,3% le mois dernier, mais les économistes espéraient un ralentissement plus marqué, autour de 8,1%.



'L'inflation va sans doute continuer de décélérer, mais à un rythme moins soutenu que celui souhaité par la Fed', relevaient les analystes de Commerzbank. 'La Réserve fédérale reste donc sous pression pour agir', ajoutaient-ils.



Plus concrètement, ces chiffres ont semblé renforcer les anticipations de deux tours de vis de 50 points de base en juin et en juillet, voire le scénario d'un relèvement de 75 points de base prôné par certains des membres de la Fed.



Du côté des valeurs, Moderna a lâché 6,7% après que le CFO récemment nommé, Jorge Gomez, a été contraint de quitter la société de biotechnologies, suite à la divulgation par son ancien employeur d'une enquête interne au sujet de rapports financiers.



Electronic Arts a par contre bondi de 8%, l'éditeur de jeux vidéo ayant fait part mardi soir d'une augmentation de 12% de son dividende trimestriel par action, à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels.



Philip Morris International a grimpé quant à lui de 4,8% suite à l'annonce par le fabricant de cigarettes d'une offre de rachat sur Swedish Match valorisant le producteur suédois de tabac autour de 16 milliards de dollars.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.