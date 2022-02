Wall Street: séance plombée par la géopolitique information fournie par Cercle Finance • 23/02/2022 à 07:25

(CercleFinance.com) - Wall Street a terminé en net repli mardi, faute d'éléments susceptibles d'apaiser les inquiétudes sur la situation en Ukraine. Le Dow Jones a perdu plus de 1,4% à 33597 points, tandis que le Nasdaq Composite a reculé de plus de 1,2% à 13382 points.



'Joe Biden a annoncé des sanctions contre la Russie après la reconnaissance la veille, par Vladimir Poutine, de l'indépendance des deux régions séparatistes en Ukraine orientale et sa décision d'ordonner l'envoi de forces de maintien de la paix', rappelle Wells Fargo.



Dans ce climat préoccupant, la publication d'indicateurs économiques meilleurs que prévu n'a pas suffi à rassurer. L'indice de confiance du consommateur américain ne s'est pourtant tassé qu'à 110,5 en février, alors que les économistes craignaient un repli plus sensible.



L'indice PMI composite d'IHS Markit est lui ressorti à 56 en estimation flash pour février, contre 51,1 en donnée définitive pour le mois précédent, illustrant une accélération de la croissance de l'activité du secteur privé.



Les fabricants comme les prestataires de services ont enregistré de fortes hausses de production, qu'ils reliaient à des gains substantiels de nouvelles affaires, au retour d'employés malades précédemment, à des voyages accrus et à un accès plus facile aux matières premières.



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs ont sanctionné les résultats des groupes de distribution Home Depot (-8,8%) et Macy's (-5%), mais salué ceux du fournisseur d'équipements médicaux Medtronic (+3,1%).



Par ailleurs, Goodyear a lâché 4,2% sur fond d'une note défavorable de Jefferies, dans laquelle le broker a dégradé son conseil sur le titre du pneumaticien de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 20 à 17 dollars.