Wall Street: séance plombée par l'Ukraine et des données information fournie par Cercle Finance • 18/02/2022 à 07:25

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a dévissé jeudi sur fond de craintes persistantes au sujet de l'Ukraine et d'indicateurs économiques décevants. Le Dow Jones a perdu près de 1,8% à 34312 points, tandis que le Nasdaq Composite a chuté de près de 2,9% à 13717 points.



Les intervenants de marché ont affiché leurs préoccupations face au manque d'avancées diplomatiques tangibles et de signes d'apaisement dans le dossier ukrainien, ce qui maintenait un haut niveau d'incertitude.



'Les investisseurs sont confrontés à des informations contradictoires sur la Russie, qui serait en fait en train de rassembler des troupes supplémentaires à la frontière de l'Ukraine', expliquait-on chez Wells Fargo.



Autre motif d'inquiétude, les chiffres économiques du jour n'ont guère été enthousiasmants, à l'image de l'indice 'Philly Fed' qui a baissé à 16 ce mois-ci contre 23 en janvier, baisse plus forte que celle que les économistes prévoyaient en moyenne.



Coup de frein également du côté de l'immobilier, car si les permis de construire de logements ont timidement augmenté de 0,7% en janvier, les mises en chantier se sont contractées de 4,1%, une surprise bien plus mauvaise que prévu.



Le marché aurait pourtant pu monter, au vu des bons résultats du jour, à commencer par ceux de Walmart dont le titre s'est adjugé 4% après que le géant de la distribution a dépassé les attentes sur son trimestre écoulé et relevé son dividende.



Cisco a lui aussi tiré son épingle du jeu (+2,8%) suite à la révision à la hausse, par le fournisseur de technologies de réseaux, de sa prévision de croissance pour l'exercice en cours après des résultats trimestriels bien meilleurs que prévu.



Les opérateurs se sont toutefois montrés bien plus réservés vis-à-vis des résultats de l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs Applied Materials (-3,2%) et surtout du fournisseur de processeurs graphiques programmables Nvidia (-7,6%).