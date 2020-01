Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : séance plombée par l'épisode épidémique Cercle Finance • 22/01/2020 à 07:25









(CercleFinance.com) - De retour d'un week-end de trois jours, la Bourse de New York a fini en baisse mardi (-0,5% à 29.196 points sur le Dow Jones, -0,2% à 9.371 points sur le Nasdaq Composite), victime comme les places asiatiques et européennes de l'épisode épidémique venu de Chine. L'actualité a été dominée par le coronavirus 2019-nCoV. 'Les investisseurs tentent d'évaluer le risque de contagion en perspective de l'accroissement du trafic en Asie à l'occasion du nouvel an lunaire', explique Wells Fargo Advisors. Sans surprise, ce sont les secteurs des voyages, des transports et du tourisme qui ont été les plus touchés. Les valeurs des compagnies aériennes comme United Airlines (-4,4%) et des distributeurs dont Target (-2,5%) se sont trouvées en particulier sous pression. Toujours du côté des valeurs, Intel s'est adjugé 1,6% suite à un relèvement de recommandation des analystes de Jefferies, qui identifient un fort potentiel de changement chez le fabricant de semi-conducteurs. Halliburton a cédé 0,7% après avoir publié un bénéfice net de 285 millions de dollars au titre du quatrième trimestre 2019, soit 32 cents par action, battant de trois cents l'estimation moyenne des analystes. Tesla a grimpé de 7,2%, porté par l'analyste New Street Research qui a revu à la hausse son objectif de cours sur celui-ci tout en restant à l'achat, appréciant à la fois les performances passées du groupe et ses perspectives.

