Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: séance plombée par l'avertissement de Walmart information fournie par Cercle Finance • 27/07/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Wall Street a fait preuve de lourdeur mardi, inquiet de l'imminence d'une récession au lendemain d'un avertissement sur résultats de Walmart : le Dow Jones a cédé 0,7% à 31761 points, tandis que le Nasdaq Composite a décroché de 1,9% à 11563 points.



Le numéro un de la distribution aux Etats-Unis a en effet revu à la baisse ses objectifs annuels lundi soir, 'confirmant les pires craintes des investisseurs après avoir déjà revu à la baisse ses prévisions au premier trimestre', selon Wells Fargo.



'Cela signifie que le groupe n'avait pas suffisamment abaissé ses ambitions face au risque posé par l'accumulation de stocks et le ralentissement des dépenses des consommateurs', précisait la banque californienne.



L'action Walmart a dévissé de 7,6%, entraînant dans son sillage d'autres valeurs du secteur à l'image du distributeur alimentaire à bas coûts Target (-3,6%) et du groupe de magasins-entrepôts Costco Wholesale (-3,2%).



D'autres signes de récession sont apparus du côté des indicateurs économiques : l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board a reculé de 2,7 points pour ressortir à 95,7 en juillet, et les ventes de logements neufs aux Etats-Unis ont chuté de 8,1% en juin.



Concernant la saison des résultats, les opérateurs ont sanctionné les publications d'UPS et de General Motors (-3,4% chacun), mais salué celles de Coca-cola (+1,6%), de McDonalds (+2,6%), de GE (+4,6%) et de 3M (+4,9%).





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.