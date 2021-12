Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: séance pénalisée par des chiffres d'inflation information fournie par Cercle Finance • 15/12/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Wall Street a reculé mardi avec des chiffres d'inflation qui confortaient le scénario d'un durcissement de la politique monétaire de la Fed : le Dow Jones a perdu 0,3% à 35544 points tandis que le Nasdaq Composite a lâché plus de 1,1% à 15238 points.



Le Département du Travail a annoncé une augmentation des prix à la production aux Etats-Unis de 0,8% en novembre par rapport au mois précédent, dont une hausse de 0,7% hors alimentation et énergie, des hausses supérieures aux consensus.



Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'établit désormais à +9,6% en données brutes, contre +8,8% au mois d'octobre. La question est maintenant de savoir quelle sera la vigueur de la riposte de la Fed face à cette vive accélération.



Dans cette optique, tous les regards vont se tourner vers la Réserve fédérale qui réunit son comité de politique monétaire. Elle devrait encore réduire ses rachats d'actifs et commencer à préparer sérieusement les esprits à plusieurs hausses de taux l'an prochain.



Du côté des valeurs, Apple s'est replié de 0,8% en dépit d'un relèvement de conseil des analystes de BofA, désormais à l'achat sur le titre du géant technologique, avec un objectif de cours rehaussé à 210 dollars.



Le titre Tesla a aussi cédé 0,8% sur des informations rapportant qu'Elon Musk, le fondateur et patron du constructeur de voitures électriques, aurait à nouveau cédé pour près d'un milliard de dollars d'actions.



Pfizer (+0,6%) a fait part de résultats définitifs positifs d'une analyse de l'ensemble des 2.246 adultes inscrits dans l'essai de phase 2/3 EPIC-HR, évaluant son nouveau candidat antiviral oral Paxlovid comme traitement de la Covid-19.



3M (+0,1%) a conclu un accord définitif en vertu duquel le conglomérat se séparera de ses activités de sécurité alimentaire pour les combiner avec Neogen, moyennant une contrepartie évaluée à environ un milliard de dollars.





