Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: séance pénalisée par Boeing information fournie par Cercle Finance • 17/04/2023 à 07:44

(CercleFinance.com) - Wall Street a fait preuve de lourdeur vendredi, les inquiétudes pour Boeing l'ayant emporté sur une première salve de trimestriels plutôt de bonne facture : le Dow Jones a lâché 0,4% à 33886 points et le Nasdaq Composite s'est replié de plus de 0,3% à 12123 points.



Boeing a pesé fortement sur le Dow Jones en perdant 5,6%, à la suite de l'annonce par le constructeur aéronautique de retards de livraison sur le 737 MAX, son modèle vedette, en raison de difficultés rencontrées par un fournisseur.



'Le MAX représente 28% du chiffre d'affaires de Boeing en 2023', soulignaient les analystes de Jefferies, ajoutant que les difficultés actuelles pourraient les conduire à réduire de 20% leur prévision de livraisons de 737 MAX pour cette année.



Fait étonnant, les marchés d'actions américains ont cédé du terrain en dépit des résultats trimestriels de JPMorgan Chase (+7,5%), Citigroup (+4,8%) et Wells Fargo (stable), tous ressortis à des niveaux supérieurs aux attentes.



Un accueil enthousiaste a été réservé aux trimestriels de BlackRock (+3,1%), le premier gestionnaire d'actifs du monde, mais pas à ceux de la compagnie d'assurance-santé UnitedHealth (-2,7%) malgré un léger relèvement d'objectifs annuels.



La séance a aussi été marquée par des statistiques américaines, dont une chute de 1% des ventes de détail en mars, tandis que la production industrielle n'a augmenté que de 0,4%, et ce uniquement grâce à une demande plus forte en chauffage.



En revanche, les investisseurs ont pris connaissance de la baisse des prix à l'importation la plus marquée en près de cinq mois (-0,6%) en mars, ainsi que d'une remontée de l'indice 'UMich' de confiance du consommateur à 63,5 en avril.



'Bien que les données récentes sur l'économie américaine soient contrastées, nous nous attendons à une récession dans ce pays d'ici peu, ce qui exercera une nouvelle pression à la baisse sur les actions américaines', réagissait Capital Economics.