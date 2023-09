Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: séance mitigée, mois d'août perdant de -2% information fournie par Cercle Finance • 01/09/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Pas de fin de mois d'août au champagne à Wall Street, la journée s'étant terminée sur une note mitigée sur les indices US avec un Dow Jones en repli de 0,48% à 34722, soit environ -2,5% pour le mois écoulé.



Le S&P 500 s'est effrité de 0,16% à moins de 4508, soit -1,8% en août, et le Nasdaq Composite s'est détaché une nouvelle fois avec +0,11% à 14035, sa 5ème séance de hausse d'affilée pour un gain cumulé de 4%. Cela n'a cependant pas suffi pour inscrire un nouveau mois positif car juillet s'était achevé à 14.350, soit 2,2% plus haut.



Peut-être un peu de prudence à la veille de la publication du NFP (175.000 créations d'emplois attendues contre 185.000 en juillet) qui pourrait se solder par une petite remontée du taux de chômage (ce qui rassurerait les investisseurs concernant une hausse de taux début novembre : avec une remontée en direction de 4%, la Fed devrait maintenir le statu quo).



La journée a été ponctuée par une déferlante de statistiques : les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,8% en juillet par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, une progression légèrement supérieure aux attentes, pour des revenus en croissance de seulement 0,2%.



Par ailleurs, l'indice d'inflation des prix PCE s'est établi à 3,3% en rythme annuel pour juillet, en accélération donc par rapport à 3% le mois précédent. En excluant les produits alimentaires et l'énergie, le PCE 'core' est remonté de 4,1% à 4,2% d'un mois sur l'autre.



Enfin, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage ont reculé de 4.000 à 228.000, la moyenne mobile sur quatre semaines laissant toutefois apparaître une hausse de 250, pour s'établir à 237.500.





