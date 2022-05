Wall Street: séance minée par un vent négatif de Chine information fournie par Cercle Finance • 17/05/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a commencé la semaine plutôt du mauvais pied, sur fond de plusieurs indicateurs d'activité décevants en provenance de Chine : le Dow Jones a grappillé moins de 0,1% à 32223 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 1,2% à 11663 points.



En Chine, ont été annoncées une baisse de 2,9% de la production industrielle et une chute de 11,1% des ventes au détail en avril, montrant que 'la politique 'zéro-Covid' commence à altérer très sérieusement les perspectives économiques du pays', selon un gérant.



Or, les investisseurs savent que sans une poursuite de la croissance chinoise, il va devenir difficile pour l'Europe et les Etats-Unis de continuer à croître, sachant que la Chine assure à elle seule 60% de la production manufacturière mondiale.



Ce nouveau signe de dégradation de la conjoncture chinoise a pesé en particulier sur les valeurs technologiques comme Apple (-1,1%), qui réalisent une part importante de leur activité sur le marché chinois.



Les craintes pour la croissance mondiale ont aussi été alimentées par l'indice 'Empire State' d'activité manufacturière dans la région de New York, qui a plongé à -11,6 en mai contre +24,6 en avril, alors que les économistes attendaient un maintien en zone positive.



Le regain d'aversion au risque constaté sur le marché des actions a par contre profité aux obligations d'Etat, faisant reculer de six points de base le rendement des Treasuries à dix ans, qui a donc terminé la séance à 2,88%.



Du côté des valeurs, McDonalds a cédé 0,4% après la décision de la chaine de restauration de quitter la Russie, ce qui se traduira par une charge comptable - essentiellement sans décaissement de trésorerie - d'environ 1,2 à 1,4 milliard de dollars.



Netflix a cédé 0,6% malgré un relèvement d'opinion de Wedbush, passé de 'neutre' à 'surperformance' : selon le broker, le géant du streaming pourrait bien relever ses prix sur les marchés matures et ainsi améliorer sa rentabilité.