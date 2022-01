Wall Street: séance minée par la hausse des rendements information fournie par Cercle Finance • 19/01/2022 à 08:00

(CercleFinance.com) - Les indices actions de Wall Street ont reculé nettement ce mardi, minés par l'évolution préoccupante des rendements obligataires : le Dow Jones a ainsi perdu 1,5% à 35368 points, tandis que le Nasdaq Composite a lâché 2,6% à 14507 points.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a grimpé de 10 points de base à 1,88%, et celui à deux ans s'est adjugé huit points de base à 1,04%, des niveaux inédits depuis le début de la pandémie.



Ses tensions sur le marché obligataire reflétaient les craintes entourant la remontée de l'inflation, qui conduisent les investisseurs à anticiper plusieurs hausses de taux cette année de la part de la Réserve fédérale, perspective peu favorable aux marchés d'actions.



'Les conditions financières vont se resserrer à mesure que la Fed commence à retirer des liquidités du système financier', prévient-on ainsi chez Columbia Threadneedle Investments, ajoutant que 'les actifs risqués seront plus vulnérables aux chocs'.



Les équipes du gestionnaire d'actifs américain jugent toutefois que la banque centrale devra veiller à ne pas agir de façon trop agressive, car elle pourrait faire dérailler la reprise économique et entraîner une récession.



Nouvelle qui pourrait d'ailleurs inciter la Fed à se montrer prudente, l'indice 'Empire State' qui mesure l'activité dans le secteur manufacturier dans la région de New York a lourdement chuté de 33 points au mois de janvier, pour ressortir à -0,7.



Côté valeurs, Activision Blizzard a bondi de près de 26%, Microsoft (-2,4%) ayant annoncé son intention d'acquérir l'éditeur de jeux vidéo, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire évaluée à 68,7 milliards de dollars.



Goldman Sachs a décroché de 7% après avoir dévoilé un bénéfice trimestriel en repli de 10%, très inférieur aux attentes, malgré une progression de ses revenus dans les activités de banque d'investissement et de gestion de fortune.



Toujours dans le secteur bancaire, Bank of New York-Mellon a reculé de 1,1% malgré la publication, au titre des trois derniers mois de 2021, d'un BPA en croissance de 28% pour des revenus en progression de 4%.