Wall Street: séance minée par la flambée du pétrole information fournie par Cercle Finance • 08/03/2022 à 07:25

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a commencé la semaine dans la déprime, la récente flambée des cours du pétrole ayant nourri les craintes au sujet de l'inflation et de la croissance. Le Dow Jones a lâché 2,4% à 32817 points et le Nasdaq Composite a décroché de 3,6% à 12831 points.



Le cours du pétrole WTI (West Texas Intermediate) a ainsi pris 3,6% pour atteindre un peu plus de 119,8 dollars le baril, et a même culminé précédemment à 130,5 dollars le baril, niveau qu'il n'avait plus revu depuis près de 14 ans.



La possibilité d'un embargo sur le pétrole russe de la part des Etats-Unis, voire de l'Europe, est venue renforcer un peu plus les inquiétudes quant à un effet de raréfaction de l'or noir, et plus largement des matières premières, et donc de nouvelles poussées inflationnistes.



'Notre analyse montre que lorsque le prix du pétrole grimpe de 50% au-dessus de la tendance, les récessions ont tendance à suivre avec un court décalage', rappelait en outre Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Du côté des valeurs, les pétrolières ont monté logiquement avec des gains de 3,6% pour ExxonMobil et 2,1% pour Chevron. De même, la perspective d'une prochaine augmentation des prix du kérosène a plombé American Airlines (-12%) et Delta Air Lines (-12,8%).



Ralph Lauren a dévissé de 12,2%, Wedbush ayant dégradé son opinion de 'surperformance' à 'neutre' et son objectif de cours de 150 à 127 dollars, compte tenu de l'exposition élevée de la maison de vêtements haut de gamme à l'Europe.