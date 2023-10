Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: séance minée par la crainte d'un shutdown information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 07:30









(CercleFinance.com) - Wall Street a terminé en ordre dispersé la séance de vendredi, avec un Dow Jones en repli de 0,47% à 33507 points et un S&P500 en baisse de 0,27% à 4288 points, mais un Nasdaq Composite en légère hausse de 0,14% à 13219 points.



La séance a souffert de la menace d'un 'shutdown' -finalement écarté par un accord de dernière minute au Congrès- ainsi que de la grève dans l'automobile qui, combinée aux cours élevés du pétrole, faisait craindre une relance de la spirale inflationniste.



Dans ce contexte, les gains initiaux des indices actions n'ont pas tenu malgré une détente des taux obligataires motivée par une inflation 'PCE' sous-jacente à 3,9% en août, revenant ainsi sous les 4% pour la première fois depuis l'été 2021.



Publiées au même moment, les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,4% en août par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, une progression assez conforme aux attentes, pour des revenus en croissance eux aussi de 0,4%.



Autre donnée parue en cours de séance, l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan est ressorti à 68,1 en définitive pour septembre, en baisse par rapport à 69,5 en août, mais supérieur à son estimation préliminaire qui était de 67,7.



Dans l'actualité des valeurs, Nike s'est adjugé 6,7%, entouré au lendemain de la publication par le fournisseur d'articles de sport de ses résultats pour son premier trimestre 2023-24, soutenus par une croissance de ses ventes hors Amérique du Nord.





