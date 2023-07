Wall Street: séance hésitante, mais fort gain hebdomadaire information fournie par Cercle Finance • 17/07/2023 à 07:43

(CercleFinance.com) - Wall Street a terminé sans direction vendredi, mais le bilan hebdomadaire s'est montré largement positif avec +2,5% au global pour le S&P500 (-0,1% ce vendredi).



Le Nasdaq s'est effrité de 0,2% sur la séance écoulée, mais a conservé une avance de +3,15% sur la semaine, tandis que le Dow Jones a aligné une cinquième séance de hausse d'affilée avec +0,33% (+2,3% au total) et a débordé les 34500, sa meilleure clôture depuis fin novembre 2022 (ou mi-avril 2022).



Les valeurs exportatrices américaines ont été soutenues ces dernières 48 heures par un dollar toujours aussi faible, qui cédait encore quelques fractions (l'Euro a testé 1,1248 et a fini la semaine à 1,1230, soit +2,4% en hebdomadaire).



Le dollar-index s'est enfoncé sous le seuil des 100, avec un nouveau plancher annuel inscrit à 99,60, avant un timide sursaut de 0,13% vers 99,90.



Côté obligataire, les T-Bonds se sont retendus vers 3,8320% malgré le recul de 0,2% des prix à l'importation aux Etats-Unis (après une baisse de 0,4% en mai), tandis que les prix à l'exportation ont diminué de 0,9% (après une chute de 1,9%).



En rythme annuel en juin, le Département américain du Travail a fait état d'une chute de 6,1% (-1,4% hors produits pétroliers) des prix à l'importation et de 12% (-12,4% hors produits agricoles) des prix à l'exportation.



Le dernier chiffre du jour et de la semaine a surpris par sa vigueur : la confiance du consommateur américain s'améliorait fortement en juillet, à en croire l'indice UMich qui s'établissait à 72,6 en estimation préliminaire, à comparer à 64,4 au titre du mois précédent.



Ce vendredi marquait aussi le véritable coup d'envoi des publications de trimestriels de plusieurs poids-lourds de la cote.



Mauvaise surprise pour Citigroup (-4%) avec des chutes de 36% de son bénéfice au deuxième trimestre, de 13% des revenus issus du trading et de 24% des revenus de la banque d'investissement.



En revanche, JPMorgan Chase (+0,7%), très impliqué dans le sauvetage de banques régionales avec la Fed, a affiché une hausse de 67% de son bénéfice net, malgré des provisions pour pertes sur crédit accrues de 27%, ses revenus ayant augmenté de 8%.



BlackRock (-1,6%) a affiché une hausse de 25% de son bénéfice, dopé par des gains dans ses fonds d'investissements et l'activité croissante sur les ETF. Le marché espérait cependant une croissance un peu plus soutenue du CA (en léger recul malgré des marchés bullish).



Parmi les principales variations observées au sein du Nasdaq et du 'S&P', Peloton a dévissé de près de -10%, Lucid Group de -5,9%, Moderna de -4%, Analog Devices de -3,2%, Cisco et Intel de -2,1%.