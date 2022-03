Wall Street: séance grevée par les technologiques information fournie par Cercle Finance • 15/03/2022 à 07:43

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a globalement perdu du terrain, le dossier ukrainien, notamment, ayant continué de peser sur le moral des investisseurs. Le Dow Jones a terminé à l'équilibre, à 32945 points, mais le Nasdaq Composite a lâché plus de 2% à 12581 points.



'Un quatrième tour de négociations entre les responsables russes et ukrainiens n'a débouché sur aucun progrès concret vers un cessez-le-feu', note Wells Fargo, qui pointe aussi des rumeurs selon lesquelles la Russie aurait demandé une aide militaire à la Chine.



La banque californienne met aussi en avant une nouvelle vague de confinements en Chine, en réponse à une poussée de Covid-19, qui s'est traduite par une chute de 2,7% d'Apple en raison de la fermeture d'un des fournisseurs du fabricant d'iPhones à Shenzhen.



Le contexte a affecté plus largement l'ensemble des valeurs technologiques (-2,5% sur Amazon, -3% sur Alphabet, -3,6% sur Tesla), tandis qu'un net reflux des cours du pétrole a entrainé celui de valeurs de l'énergie (-2,5% sur Chevron, -3,1% sur Schlumberger).



Aucune donnée n'était attendue ce lundi aux Etats-Unis, mais la semaine verra paraitre notamment les prix à la production, les ventes de détail, la production industrielle pour février, et surtout les décisions du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale.



'Nous nous attendons à une hausse de 25 points de base et à un engagement continu dans un cycle de resserrement agressif, ce qui pourrait relancer le rallye du dollar', pronostiquait à ce sujet Capital Economics, la semaine dernière.



Sur le front des publications de résultats trimestriels, seront publiés dans les prochains jours ceux du constructeur de maisons Lennar, du cabinet de conseil et de services d'externalisation Accenture et du groupe de logistique FedEx.



En attendant, Ford a perdu 1,9% après la présentation par le constructeur automobile de ses projets de tout électrique en Europe, avec le lancement prévu de sept nouveaux véhicules électriques et entièrement connectés, d'ici 2024.