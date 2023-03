Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: séance faste grâce aux semiconducteurs information fournie par Cercle Finance • 30/03/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a signé des gains vigoureux mercredi, portée notamment par les prévisions encourageantes de Micron et d'Infineon. Le Dow Jones a ainsi pris 1% à 32718 points, tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 1,8% à 11926 points.



Micron Technology a bondi de 7,2% après des résultats trimestriels sans éclat, mais des perspectives jugées plus prometteuses, ce qui 'laisse penser que les fondamentaux du secteur ne sont pas loin de toucher un point bas', selon un analyste.



Comme prévu, le repli des prix des mémoires DRAM et NAND a pénalisé les performances de Micron au dernier trimestre, mais le groupe a déclaré prévoir un retour à la croissance avec la normalisation des stocks de ses clients.



De même, en Europe, le fabricant de puces allemand Infineon (+6,9% à Francfort) a également relevé ses prévisions en raison d'une dynamique commerciale résiliente dans ses principaux segments d'activité que sont l'automobile et l'industrie.



Dans leur sillage, les valeurs américaines du secteur des semiconducteurs ont eu le vent en poupe, à l'image du géant Intel (+7,6%) qui a tiré le Dow Jones à la hausse, ou encore de l'équipementier Applied Materials (+3%).



Delta Airlines a gagné 2,6%, aidée par des propos favorables de Jefferies qui réaffirmait sa recommandation 'achat' sur la valeur, sa favorite parmi les compagnies aériennes américaines, malgré un objectif de cours abaissé de 45 à 40 dollars.



Macy's est resté à la traine (+0,2%), alors que la chaine de grands magasins a indiqué que Tony Spring, le CEO de sa filiale Bloomingdale, succédera à Jeff Gennette en tant que CEO du groupe, ce dernier prévoyant de prendre sa retraite en février 2024.





