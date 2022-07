Wall Street: séance faste avec la Fed et les technologiques information fournie par Cercle Finance • 28/07/2022 à 07:02

(CercleFinance.com) - Wall Street a terminé en nette en hausse mercredi, porté par les conclusions de la Fed et des résultats solides dans le secteur de la technologie : le Dow Jones a avancé de 1,4% à 32198 points, tandis que le Nasdaq Composite a bondi de 4,1% à 12032 points.



'Comme on l'avait largement anticipé, la Fed a procédé à une deuxième hausse de taux consécutive de 75 points de base, alors qu'elle restait concentrée sur la répression de l'inflation la plus élevée en plus de quatre décennies', souligne la banque Wells Fargo.



'La conférence de Jerome Powell a contribué à renforcer le sentiment : les opérateurs se sont accrochés à un possible ralentissement des hausses de taux, le chef de la Fed ayant déclaré que les membres du comité resteraient dépendants des données', poursuit-elle.



Les investisseurs ont aussi salué des publications trimestrielles à leur goût, la saison des résultats parvenant enfin à prendre le pas sur les préoccupations liées à l'envolée de l'inflation ou à une possible entrée en récession de l'économie américaine.



Avec des comptes trimestriels de nouveau au centre de l'attention, les acteurs du marché se sont montrés notamment encouragés par Microsoft (+6,7%), qui a fait part mardi soir de perspectives jugées encourageantes.



Le marché a salué également la publication d'Alphabet, la maison-mère de Google et de YouTube, dont le titre a grimpé de 7,7% après avoir fait état de performances moins mauvaises que prévu au deuxième trimestre.



Parmi les autres publications de la séance, les marchés ont aussi acclamé Texas Instruments (+6,6%), secondairement Bristol-Myers Squibb (+1,6%) et Mondelez (+1,1%), mais délaissé Boeing (-0,1%), Visa (-1%) et surtout Kraft Heinz (-6%).



Par ailleurs, le Département du Commerce a annoncé des commandes de biens durables en hausse de 1,9% en juin, après un gain de 0,8% en mai, une hausse toutefois largement due à un bond de 5,1% des commandes dans les transports, secteur volatile.