Wall Street: séance encore plombée par la chute d'Apple information fournie par Cercle Finance • 08/09/2023 à 07:40

(CercleFinance.com) - Le rouge a dominé à Wall Street jeudi, sauf pour le Dow Jones qui a grappillé 0,17% à 34500 'tout rond' (grâce à Intel qui a pris +3,3% et aux trois géants pharmaceutiques -les titres les plus défensifs du 'Dow'- en hausse de +1,4% en moyenne).



Le S&P500 s'est enfoncé dans le rouge (-0,32% à 4451) et le Nasdaq Composite a cédé près de 0,9% à 13748, ce qui est plutôt rassurant après une chute initiale de -1,5% et un test des 13700 au plus bas du jour.



Wall Street a limité la casse, mais il serait prématuré de se réjouir : la nervosité des investisseurs a poussé le 'VIX' jusque vers 16, avant qu'une détente salvatrice -et un peu inattendue- ait ramené cet indice à l'équilibre vers 15,35 (malgré le repli du 'S&P').



Alors que la chute initiale d'Apple frôlait les -5%, des acheteurs à bon compte ont ramené la perte à -2,9% (ce fut le titre le plus actif du jour avec 90 millions d'actions échangées contre 54 millions en moyenne depuis juin).



Le titre de la firme technologique à la pomme a emporté dans son sillage ses fournisseurs : Qualcomm a pesé de tout son poids avec -7,2%, ainsi que Western Digital avec -4,2% et Applied Materials avec -3,2%.



L'écosystème 'Apple' est resté sous pression pour une seconde séance consécutive pour le même motif : Pékin commence à restreindre ou interdire l'usage de smartphones de marque étrangère par les fonctionnaires chinois sur leur lieu de travail.



Tout le monde a bien compris que cela pénalise surtout Apple, à plus forte raison à 10 jours de la présentation de l'iPhone '15' et à quelques semaines de sa commercialisation (la Chine représentait 20% des ventes du dernier modèle chaque année).



Les investisseurs ont connu un autre motif de morosité avec la publication de statistiques qui ne permettaient pas d'écarter l'hypothèse d'un dernier tour-de-vis de la Fed sur ses taux directeurs début novembre.



En effet, la robustesse du marché du travail a continué de surprendre : le nombre d'inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis a encore reculé de 13.000 la semaine dernière, à 216.000 selon le Département du Travail (plus faible total depuis sept mois).



La moyenne mobile sur quatre semaines -considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché de l'emploi- a quant à elle laissé apparaître un net recul de 8.500 du nombre d'inscriptions par rapport à la semaine précédente, à 229.250.



Rien de réjouissant côté productivité non-agricole : elle n'a augmenté que de 3,5% au deuxième trimestre 2023 en rythme annualisé, toujours selon le Département du Travail, qui l'avait annoncée en hausse de 3,7% en estimation préliminaire il y a un mois.



Compte tenu d'une progression de 5,7% du salaire horaire (supérieure de deux points à l'inflation), les coûts unitaires salariaux non-agricoles aux Etats-Unis se sont accrus de 2,2% au deuxième trimestre, malgré cette hausse de la productivité.