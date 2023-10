Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: séance dominée par l'aversion au risque information fournie par Cercle Finance • 04/10/2023 à 07:30









(CercleFinance.com) - Les principaux indices actions américains ont nettement reculé ce mardi : le Dow Jones a lâché 1,29% à 33002 points, le S&P500 a abandonné 1,37% à un peu plus de 4229 points, tandis que le Nasdaq Composite s'est affaissé de 1,87% à 13059 points.



'Les marchés actions restent sur une aversion pour le risque, tant que les responsables des banques centrales continueront d'être 'faucon',' prévenait Kiplink Finance, qui pointait des propos en ce sens de la gouverneure Michelle Bowman.



Cette dernière 's'est dit disposée à voter en faveur d'un nouveau relèvement des taux si les données économiques venaient à montrer des progrès trop lents ou insuffisants dans la lutte contre l'inflation', soulignait-il en effet.



Plus largement, Kiplink constatait que la plupart des responsables de la banque centrale américaine 'misent sur au moins une hausse de taux supplémentaire cette année, suivie d'une longue période de taux restrictifs'.



Dans l'actualité des valeurs, Eli Lilly a perdu 2,4% après un accord définitif pour l'acquisition de Point Biopharma, une société disposant d'un portefeuille de thérapies par radioligands au stade clinique et préclinique en développement pour le traitement du cancer.



Constellation Brands a terminé presque stable (-0,1%), aidé par des propos de Wedbush qui a ajouté le titre du groupe de boissons alcoolisées à sa 'liste des meilleures idées', avec une opinion 'surperformance' et un objectif de cours rehaussé de 275 à 300 dollars.



Macy's a reculé de 1,1% sur fond de l'annonce d'une expansion accélérée de sa stratégie de magasins de petit format, ce qui pourrait tripler leur nombre total d'ici à l'automne 2025 'de manière à générer une croissance durable et rentable des ventes'.





