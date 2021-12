Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : séance dominée par l'aversion au risque information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 07:43









(CercleFinance.com) - Une statistique décevante est venue s'ajouter aux inquiétudes relatives à la nouvelle souche du coronavirus pour plomber Wall Street ce mardi : le Dow Jones a lâché 1,9% à 34484 points et le Nasdaq a perdu 1,5% à 15538 points. La confiance du consommateur s'est détériorée en novembre aux Etats-Unis, au vu de l'enquête mensuelle du Conference Board dont l'indice de confiance a reculé à 109,5 ce mois-ci, après 111,6 pour le mois d'octobre. Lynn Franco, la directrice de la recherche économique au Conference Board, notait que la proportion d'Américains envisageant d'acheter une maison, une automobile ou du gros électroménager au cours des six prochains mois s'inscrivait en baisse. Outre cette piètre statistique, les investisseurs ont semblé accuser le coup après des propos -sur l'efficacité des vaccins face au nouveau variant- de Stéphane Bancel, le directeur général de Moderna, qui ont ravivé le sentiment d'aversion pour le risque. 'Le chef de la Fed a indiqué que l'inflation ne pourrait plus être qualifiée de 'transitoire' et que les responsables politiques devraient considérer le lancement du processus de tapering avec la persistance de pressions inflationnistes', soulignait enfin Wells Fargo. Le mouvement de défiance vis-à-vis des actions a favorisé un retour sur les obligations qui s'est traduit par un reflux du rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans, qui a reculé de sept points de base à 1,44%. L'indice de volatilité VIX du CBOE, connu sous l'appellation 'indice de la peur', est reparti à la hausse et a grimpé au-dessus des 27 points pour la première fois depuis mai, marquant sa plus importante avance mensuelle depuis février dernier. Dans l'actualité des valeurs, Meta Platforms a reculé de 4%, l'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) s'étant définitivement prononcée mardi contre l'acquisition de Giphy par Facebook. Elanco Animal Health a perdu 4,8% après l'annonce par le groupe de médicaments vétérinaires de mesures de restructuration, mesures prévoyant en particulier la suppression d'environ 380 postes.

