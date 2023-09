Wall Street: séance des '4 sorcières' plombée par le Soxx information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 07:38

(CercleFinance.com) - La séance des '4 sorcières', qui a terminé le troisième trimestre boursier, s'est achevée sur une correction qui a largement effacé les gains de la veille. Les trois principaux indices n'ont jamais réussi à évoluer dans le vert alors qu'ils semblaient capables de résister à tous les vents contraires (flambée du pétrole, grève dans l'automobile, hausse du dollar) la veille.



Le Dow Jones a lâché 0,83% (contre +1% jeudi), tandis que le Nasdaq Composite et le S&P500, qui avaient pris +0,9% jeudi, ont perdu respectivement -1,56% et -1,22%. La performance trimestrielle est toutefois restée positive.



Avec la dégradation des T-Bonds, de lourds dégagements ont pesé sur les semiconducteurs : le Soxx a lâché -2,9% dans le sillage d'AMD -4,8%, Applied Materials -4,4%, Nvidia -3,7% et Intel -2%. Outre Nvidia, trois autres des 'sept fantastiques' ont également pesé sur la tendance, à savoir Meta Platform -3,7%, Amazon -3% et Microsoft -2,5%.



Wall Street semble s'être inquiété du début d'un mouvement de grève orchestré par l'UAW (United Auto Workers) qui va paralyser progressivement les plus grands constructeurs automobiles américains que sont General Motors, Ford et Stellantis (Chrysler).



En outre, la prudence prévalait avant la réunion de la Réserve fédérale, car si un statu quo était acquis pour mercredi prochain, Jerome Powell pourrait confirmer qu'une hausse de taux à 5,75% resterait sur la table pour le FOMC de début novembre.



De l'avis des analystes, la récente remontée des cours pétroliers observée depuis la fin de l'été risque de pousser la Fed à maintenir une approche restrictive, d'autant que des données macroéconomiques de la séance pourraient plaider en ce sens.



Ainsi, l'indice d'activité manufacturière Empire State, calculé par la Fed de New York, a rebondi de 21 points à +1,9 en septembre, et les prix à l'importation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,5% en août, après une hausse de 0,1% en juillet.



De même, la production industrielle des Etats-Unis a augmenté de 0,4% en août et le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est amélioré de 0,2 point à 79,7%, soit un niveau correspondant à sa moyenne à long terme (1972-2022).



En revanche, la confiance du consommateur américain se dégraderait sur le mois en cours, selon l'Université du Michigan dont l'indice est ressorti à 67,7, contre 69,5 en août, plombé par une lourde chute du sous-indice de la situation actuelle.