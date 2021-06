Wall Street : séance des 4 sorcières où tout semble basculer

(CercleFinance.com) - La séance des '4 sorcières' a peut-être marqué un tournant : après les deux records du S&P500 en début de semaine, Wall Street semblait bien parti pour finir le deuxième trimestre et le premier semestre en beauté et au plus haut historique (le Nasdaq-100 flirtant jeudi avec les 14.200, inscrivant un nouveau zénith en intraday puis en clôture à 14.163).

Les investisseurs revenaient en force sur les valeurs de croissance au détriment des industrielles et des 'cycliques' : alors que les 'technos' enchainaient les records (lundi puis jeudi), le Dow Jones alignait un rare 5/5 à la baisse, dont un cinglant -1,58% vendredi avec 100% de ses composantes en repli (pour un bilan de -3,5% hebdo, le pire depuis fin octobre) et une huitième séance de baisse sur une série de 10 (-4,2% en deux semaines). Le Russell-2000 a fait pire encore, avec -2,2% vendredi et -4,2% en hebdo.

Le Nasdaq Composite qui perdait 0,9% vendredi à 14.030 a fini à -0,3% en hebdo et le S&P500 qui lâchait -1,3% à 4.166 a reculé de -1,9% en hebdo. Le 'VIX' qui lui est associé faisait un bond de +10 à +21,5, malgré une forte détente des taux, de 1,51% vers 1,44%.

Plus étonnant encore, la baisse de rendement des T-Bonds s'accompagnait d'une lourde chute de l'or, de l'argent (-6% hebdo) et de nombreuses matières premières, dont le cuivre, l'acier et le palladium (-12% en 48 heures).

Wall Street abordait la réunion de la banque centrale américaine qui se déroulait mardi et mercredi avec beaucoup de confiance, mais la Fed a nettement revu à la hausse ses prévisions d'inflation pour fin 2021, au-delà de 3%. Wall Street s'attendait à une confirmation d'une poussée 'transitoire', au-delà de 2,5% au deuxième et troisième trimestre... mais plus de 3%, cela peut signifier du 'transitoire qui dure'.

La Fed commence à réfléchir à un changement de stratégie qui pourrait se traduire par deux hausses de taux dès 2023 et non 2024 (Wall Street s'y attendait un peu depuis quelques semaines) ... mais nouvelle douche froide vendredi puisque James Bullard (président de la Réserve fédérale de Saint Louis), pourtant l'un des membres les plus 'colombes' de la Fed, évoque une hausse 'dès l'année prochaine s'il devient nécessaire de contenir les pressions inflationnistes'.

Le Nasdaq qui est particulièrement vulnérable à une hausse de taux a pourtant mieux résisté que le Dow Jones, malgré le repli des semiconducteurs (Micron -4,65%, Applied Materials et KLA -4,4%, Lam Research -4,2%, ASML -4%...). Le Dow Jones a été plombé par Chevron -3,75%, Goldman Sachs -3,5%, Intel et Travellers -2,7%, JP-Morgan et AMEX -2,5%...