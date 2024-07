Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: séance des '3 sorcières' dominée par la 'panne' information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 07:35









(CercleFinance.com) - Le terme boursier de juillet s'est achevé sur un repli des trois principaux indices US, avec un étagement parfait : -0,7% pour le S&P500 (à 5.505), -0,8% pour le Nasdaq Composite (à 17.727) et -0,9% pour le Dow Jones (à 40.287).



Les pertes hebdomadaires s'étagent entre -2% (S&P500) et -3,65% (Nasdaq) et depuis les '4 sorcières' du 21 juin, le Nasdaq a stagné, le 'S&P' a pris +1% et le Dow Jones a surclassé ses rivaux avec près de +3% (malgré le net repli du jour).



Le 'S&P' et le Nasdaq ont été plombés par CrowdStrike -11,1%, Tesla -4%, LAM -3,7%, Supermicro -3,6%, Micron -2,7%, Nvdia -2,6%, tandis que le Dow Jones l'a été par Travelers -7,8, Intel -5,4%, Amex -2,8%.



Netflix, qui a dépassé les attentes de Wall Street avec 9,56Mds$ de CA et 2,15Mds$ de bénéfice net, a terminé en repli de -1,5%. Il a revendiqué le gain de huit millions d'abonnés supplémentaires au deuxième trimestre (à 277 millions), mais ses prévisions de ventes à venir ont légèrement déçu.



A Wall Street, la séance des '3 sorcières' a été dominée par les conversations autour de la plus grande panne informatique de l'Histoire : une défaillance (problème de mise à jour ?) chez le spécialiste de la cybersécurité CrowdStrike (-11%) a provoqué des pannes informatiques en cascade touchant tous les services de l'univers Microsoft.



Tous les vols au-dessus des Etats-Unis ont été cloués au sol durant une partie de la matinée, idem à Sydney, Berlin, en Espagne, au Royaume Uni, etc.



Les perturbations ont été énormes -sans précédent-, le coût pour les compagnies aériennes et les aéroports US restait à évaluer (2.400 vols annulés... mais des retards cumulatifs et des problèmes de gestion du flux de passager subsistaient encore sur le sol américain).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.