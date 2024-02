Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: séance des '3 sorcières' décevante information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 07:33









(CercleFinance.com) - La séance des '3 sorcières', qui s'annonçait vendredi matin sous les meilleurs auspices (le gain sur l'échéance février dépassait les 4% en préouverture, tout plaidait pour un bouquet final en forme de nouveaux sommets historiques), s'avère au final bien décevante.



Pas de 16ème semaine de hausse pour Wall Street, et pourtant, le S&P500 et le Dow Jones sont restés en mesure de réaliser l'exploit jusque vers 20h15 (les niveaux de clôture du vendredi 9 février étant dépassés), ce qui validait les gains de préouverture et préfigurait une clôture record.



Le S&P500 a d'ailleurs égalé son plus haut absolu en préouverture, en se hissant vers 5.045 vers midi. Au final, il lâche 0,48% à un peu plus de 5.005 (soit -0,42% en hebdomadaire) et le Dow Jones perd 0,37% à 38.628.



Le Nasdaq-100 avait mal commencé la journée et la termine plus mal encore avec -0,9% à 17.686 (soit -1,5% en hebdo, après avoir culminé vers 17.950 vers midi également), dans le sillage de Micron -2,6%, Meta -2,2%, Qualcomm -2%, Alphabet -1,6%, Cisco -1,3% et malgré quelques rescapés comme Applied Materials +6,4%.



Outre la lourdeur des valeurs 'techno', le S&P500 a pâti du repli des constructeurs de maisons individuelles comme DR Horton -2,8%... pour cause de dégradation des taux, avec un '10 ans' qui affichait +5 points de base vers 4,284%.



Cette tension était mise sur le compte du 'PPI' : en effet, les prix à la production ont progressé de 0,9% en janvier en rythme annuel aux Etats-Unis alors qu'ils étaient anticipés en hausse de 0,6%.



Tout comme mardi avec le 'CPI' (prix à la consommation), le consensus est déjoué : c'est d'autant plus dommageable que le 'PPI' est une composante de l'indice PCE (la mesure de l'inflation la plus suivie par la Fed).



Déception également du côté des permis de construire de logements aux Etats-Unis, en repli de 1,5% à 1.470.000 en rythme annualisé en janvier, et plus encore des mises en chantier qui ont chuté de 14,8% à 1.331.000, des chiffres pénalisés par le niveau élevé des taux.



En revanche, la confiance des consommateurs américains s'améliore un peu ce mois-ci, à en croire l'indice calculé par l'Université du Michigan qui ressort à 79,6 en estimation préliminaire, contre 79 pour le mois précédent.





