Wall Street : séance décevante, un repli sans motif tangible

(CercleFinance.com) - Wall Street a succombé à une seconde petite vague de prises de bénéfices en fin d'après-midi : les indices US clôturent à proximité des plus bas du jour.

Le Dow Jones lâche près de -0,65% à 28.462, le S&P500 -0,58% à 3.221 et le Nasdaq -0,67% à 8.946... et cas de figure inhabituel, les 11 secteurs de la cote terminent dans le rouge, aucun ne jouant le rôle de 'refuge' (même pas l'agro-alimentaire, ni les 'utilities', ni les 'big pharmas').

Le repli survenu ce lundi efface l'intégralité des gains de la semaine précédente et c'est -malgré des écarts anodins- le plus appuyé depuis le 1er décembre.

Ce 'pullback' est peut-être logique en regard des 11 records absolus quasi consécutifs alignés depuis la mi-décembre... mais il apparaît contre-intuitif compte-tenu de la signature imminente d'un accord de 'phase 1', avec l'officialisation de la venue de Liu Hé, le N°3 chinois en charge du commerce, dès le weekend prochain (4 et 5 janvier) à Washington pour valider l'accord commercial annoncé dès mi-décembre.

S'agit-il de ventes sur 'le fait accompli' ?

L'autre surprise -plutôt mauvaise également-, c'est que les marchés obligataires n'ont pas non plus profité de l'apparente 'aversion au risque' puisque les T-Bonds US se sont nettement dégradés en cours de séance, affichant jusqu'à 1,94% (contre 1,875% vendredi) avant d'effacer une partie des pertes, le rendement se contractant à 1,8900% au final.

Il n'y a pas de lien avec la seule 'stat' du jour : les promesses de ventes de logement aux Etats Unis ont progressé de +1,2% au mois de novembre, un peu mieux que les +1% anticipé, sur 1 an, la hausse atteint +7,4%.

C'est un chiffre mineur qui n'explique en rien le pullback des T-Bonds.

Côté valeurs, Apple domine le classement mais cela n'a pas suffi: le titre grimpe de +0,6% à 291,5$ et a franchi le cap des 1.300Mds$ de 'capi' dans l'après-midi.

Des dégagements ont pesé sur Tesla (-3,6% avec une révision à la baisse de l'estimation des livraisons de véhicules au 2ème semestre 2019), Nvidia perdait -1,9%, Facebook et Netflix -1,8%, Gilead et Twitter -1,6%, JD.Com et Micron -1,5%, AMD et Biogen -1,4%...

Du fait de ces replis, le S&P500 semble perdre ses chances d'égaler son record de gains annuel de 1997 (29,75%): l'indice ne gagne plus 'que' 28,6%